Κρήτη: Πρόστιμο 11.200 ευρώ σε ιδιοκτήτη πάρκινγκ – Τι διαπίστωσε ο φορολογικός έλεγχος

Πρόστιμα συνολικού ύψους 11.200 ευρώ καλείται να καταβάλει ιδιοκτήτης επιχείρησης στάθμευσης στα Χανιά, μετά τον φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Η προσφυγή του κατά των κυρώσεων απορρίφθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025 από κλιμάκιο της ΥΕΔΔΕ Αττικής. Οι ελεγκτές προχώρησαν σε αντιπαραβολή των οχημάτων που βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης με τα στοιχεία που είχαν καταχωριστεί στο Ψηφιακό Πελατολόγιο της ΑΑΔΕ.

Κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν 12 αυτοκίνητα τα οποία είχαν εισέλθει στο πάρκινγκ πριν από την άφιξη του κλιμακίου, χωρίς όμως να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά η είσοδός τους. Για κάθε όχημα επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ, με τη συγκεκριμένη παράβαση να ανέρχεται συνολικά σε 1.200 ευρώ.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για το POS

Στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου εξετάστηκε και η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, δεν υπήρχε διαθέσιμο EFT/POS ώστε να διαπιστωθεί η προβλεπόμενη διασύνδεση με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.

Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των κυρώσεων να φτάσει τα 11.200 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας την ακύρωση των προστίμων. Μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε ότι κατά την περίοδο του ελέγχου βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος και ότι το Smart POS που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση είχε κατασχεθεί από την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο ποινικής έρευνας.

Υποστήριξε επίσης ότι το πάρκινγκ συνέχιζε να λειτουργεί με τη βοήθεια αλλοδαπού εργαζομένου, ο οποίος δεν διέθετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση για τη σύναψη νέας τραπεζικής σύμβασης. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τον τρόπο λειτουργίας του Ψηφιακού Πελατολογίου, ενώ επικαλέστηκε και δυσκολίες στην ελληνική γραφή και ανάγνωση.

Τα δύο ακόμη softPOS που καταγράφηκαν

Ωστόσο, στην εξέταση της υπόθεσης η ΔΕΔ έλαβε υπόψη και τα στοιχεία από το Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

Σύμφωνα με αυτά, η επιχείρηση εμφανιζόταν να έχει συνολικά τρία softPOS. Έτσι, πέρα από το τερματικό που είχε κατασχεθεί, υπήρχαν ακόμη δύο συσκευές για τις οποίες είχαν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η ΔΕΔ έκρινε ότι υπήρχε δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα από τα άλλα δύο τερματικά για τη διασύνδεση με την ταμειακή μηχανή.

Παράλληλα, στην απόφαση συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι η επιχείρηση παρέμενε σε λειτουργία παρά την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη. Κατά τη ΔΕΔ, η συνέχιση της δραστηριότητας σήμαινε ότι έπρεπε να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ώστε να τηρούνται κανονικά οι φορολογικές υποχρεώσεις.

Τα επιχειρήματα σχετικά με τις γλωσσικές δυσκολίες του εργαζομένου και την αδυναμία του να χειριστεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές δεν κρίθηκαν επαρκή για την απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Με την απόφαση 2788/2026, που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την προσφυγή και διατήρησε σε ισχύ τα πρόστιμα της ΔΟΥ Χανίων, συνολικού ύψους 11.200 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

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