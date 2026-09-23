Ηγουμενίτσα: 300 κιλά κάνναβης σε φορτηγό - Στα 1,2 εκατ. ευρώ το προσδοκώμενο όφελος (εικόνες)

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Περισσότερα από 300 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 36χρονος επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή σκύλου ανιχνευτή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, καθώς και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν, ανάμεσα στο νόμιμο φορτίο του επικαθήμενου, 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες βρίσκονταν μέσα σε 24 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε παλέτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 36χρονος φέρεται να είχε παραλάβει την ποσότητα των ναρκωτικών λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι σε βάρος του ίσχυε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος του είχε επιβληθεί με διάταξη του ανακριτή Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν ο τράκτορας και το επικαθήμενο, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.755 ευρώ.

Το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο 36χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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