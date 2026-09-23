Νεκρή 32χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της – Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές

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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 32χρονη γυναίκα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε χώρο του σπιτιού της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, σε προσθήκη-δωμάτιο της κατοικίας, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η 32χρονη φέρεται να είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Στη φωτιά έχασε τη ζωή του και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φέρεται να εγκλωβίστηκε στον χώρο.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, ενώ την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η σορός της 32χρονης αναμένεται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου της.

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