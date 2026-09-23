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Γαλάνη για Μαζωνάκη: “Ήταν υπέροχο μαγκάκι – Δεν του αξίζει αυτός ο θόρυβος”

γαλανη
clock 09:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δήμητρα Γαλάνη βρέθηκε καλεσμένη στο Studio στις 3 και  μίλησε για τα στοιχεία εκείνα που έκαναν τον Γιώργο Μαζωνάκη να ξεχωρίζει, ενώ κατέκρινε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση για την υπόθεση θανάτου του.

«Ο Γιώργος ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι. Είχε μια αυθεντικότητα, καθαρότητα, πατούσε στην γη, δεν είχε χάσει την ρίζα του. Είναι πολύ κριμα αυτό που έγινε. Δεν του άξιζε», είπε αρχικά.

«Αυτό το οποίο δεν του αξίζει με τίποτα είναι όλος αυτός ο θόρυβος, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Το έλεγα και προχθές σε μια συνέντευξη. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα. Να ασχοληθούμε με το αντικείμενο. Η αναφορά συνεχώς… Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει. Ας αφήσουν εμάς που τον αγαπήσαμε να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι», συμπλήρωσε.

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