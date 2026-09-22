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GOSSIP - LIFESTYLE

GNTM: Η 22χρονη από το Ηράκλειο που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή

g
clock 18:00 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Αποστολάκη από το Ηράκλειο κατέκτησε τον τίτλο Μις Ελλάς στον διαγωνισμό ομορφιάς και τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Μις Ιντερνάσιοναλ στο Τόκιο.

A post shared by 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼𝗹𝗮𝗸𝗶 (@maria__apostolaki)

Η όμορφη Κρητικοπούλα βρέθηκε στο GNTM και εντυπωσιάζε την κριτική επιτροπή με αποτέλεσμα να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού έχοντας ακούσει πέντε «ναι».

«Λέγομαι Μαρία Αποστολάκη. Έρχομαι από το Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ζω και εκεί μεγάλωσα. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ πιο ερασιτεχνικά. Έχω πάει στα καλλιστεία. Φέτος πήρα τον τίτλο της Μις Ελλάς, τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο Μις Ιντερνάσιοναλ στο Τόκιο και είχα πάει και στα Μις Κρήτη που είχα πάρει το 2024 τον τίτλο της αναπληρωματικής», είπε χαρακτηριστικά.

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