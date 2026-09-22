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Γιατί λύκοι και τσακάλια πλησιάζουν τις πόλεις

λύκος
clock 17:24 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όλο και συχνότερα καταγράφονται περιστατικά εμφάνισης άγριων ζώων κοντά σε αστικές και περιαστικές περιοχές, με τον καθηγητή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Δημήτρη Μπακαλούδη, να εξηγεί τους λόγους που οδηγούν λύκους και τσακάλια πιο κοντά στον άνθρωπο.

Η εύκολη πρόσβαση σε τροφή και νερό, τα απορρίμματα, η υποβάθμιση των φυσικών βιοτόπων, οι πυρκαγιές και η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζουν τις μετακινήσεις της άγριας πανίδας. Ιδιαίτερα τα σκουπίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως «μαγνήτης», προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε τροφή.

Το τσακάλι φαίνεται να προσαρμόζεται ευκολότερα στις παρυφές κατοικημένων περιοχών, ενώ η παρουσία του λύκου είναι συνήθως πιο εφήμερη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Μπακαλούδης, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με ακρίβεια ότι οι εμφανίσεις των δύο ειδών έχουν αυξηθεί, καθώς πλέον υπάρχουν περισσότερα κινητά τηλέφωνα, κάμερες ασφαλείας και συστήματα καταγραφής.

Παράλληλα, οι πυρκαγιές και η καταστροφή ή ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων μπορούν να αναγκάσουν τα ζώα να μετακινηθούν αναζητώντας τροφή, νερό και ασφαλή χώρο.

Ο καθηγητής τονίζει ότι σε περίπτωση συνάντησης με λύκο ή τσακάλι οι πολίτες δεν πρέπει να πλησιάζουν το ζώο, να το τρομάζουν ή να προσπαθούν να το εγκλωβίσουν. Αντίθετα, θα πρέπει να του αφήνουν ελεύθερο χώρο ώστε να απομακρυνθεί.

Η διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία των φυσικών βιοτόπων θεωρούνται, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικά μέτρα για τον περιορισμό των περιστατικών και την ασφαλή συνύπαρξη ανθρώπων και άγριας πανίδας.

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