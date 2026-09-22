Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ: «Χρειάζονται έως 1.500 διασώστες για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας»

Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ΕΚΑΒ, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ανέδειξε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, με αφορμή τον θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας και τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε διακομιδές ασθενών, όπως στην Αίγινα.

Μιλώντας στο MEGA NEWS 104,6, ο κ. Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ, επισημαίνοντας ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στη στελέχωση των υπηρεσιών, με τις δυσκολίες να είναι εντονότερες σε περιοχές όπου οι διαθέσιμες δυνάμεις δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των βαρδιών.

«Χρειάζονται 1.000 έως 1.500 διασώστες»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, για να μπορέσει το ΕΚΑΒ να καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες σε ολόκληρη τη χώρα απαιτείται σημαντική ενίσχυση του προσωπικού. Όπως ανέφερε, με την πρόσληψη 1.000 έως 1.500 επιπλέον διασωστών θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες στους τομείς του ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται συνολικά η προνοσοκομειακή φροντίδα.

Συνεργασία με Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία

Ο κ. Μαθιόπουλος πρότεινε παράλληλα στενότερη συνεργασία του ΕΚΑΒ με τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές. Στόχος, όπως εξήγησε, θα ήταν να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες και οι βάρδιες, αξιοποιώντας το διαθέσιμο υγειονομικό προσωπικό κάθε περιοχής.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό και η γεωγραφική κατανομή των δυνάμεων του ΕΚΑΒ αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήματα που απαιτούν νέο πανελλαδικό σχεδιασμό, ώστε η επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε περιοχής.

«Πρέπει να μεγαλώσει το ΕΚΑΒ»

«Πρέπει να μεγαλώσει το ΕΚΑΒ», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι απαιτούνται τόσο νέες προσλήψεις όσο και ένας συνολικός επανασχεδιασμός της προνοσοκομειακής φροντίδας.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία περιστατικά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, αλλά και την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών, ιδίως σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Πηγή: tanea.gr

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής -Το μήνυμα «Σε πήρα στον λαιμό μου»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κλείνει τα αυτιά της» η Ιωάννα Γάκα όταν ακούει τα τραγούδια του στον Κορυδαλλό