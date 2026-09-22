Οδηγός επιτέθηκε και χτύπησε δύο αστυνομικούς: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

Στη σύλληψη ενός 48χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΕΠΤΑ στην Καισαριανή, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, στην οδό Θήρωνος. Σύμφωνα με το newsbeast.gr, δύο γυναίκες αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν τον 48χρονο να κινείται με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα. Οι δύο τροχονόμοι έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να του επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Ωστόσο, η αντίδρασή του ήταν έντονη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φώναξε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο 48χρονος να επιτέθηκε στις δύο αστυνομικούς, χτυπώντας τη μία με το κεφάλι στο πρόσωπο και τη δεύτερη με τον αγκώνα στην κοιλιά.

Παράλληλα, επιχείρησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων που κρατούσε μία από τις τροχονόμους. Οι δύο γυναίκες αστυνομικοί κάλεσαν άμεσα ενισχύσεις και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 48χρονο, του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο ΑΤ Καισαριανής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Ο 48χρονος παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη με την αυτόφωρη διαδικασία.

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