Καύσιμα: Σε τροχιά ρεκόρ του 2022 βενζίνη και ντίζελ – Στα 2,2 ευρώ η πανελλαδική τιμή

Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να επανέρχονται σε ανοδική τροχιά διακόπτοντας το πτωτικό σερί των τελευταίων ημερών, επιστρέφει η ανησυχία των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων που σημειώνουν άλμα, με μέση τιμή πανελλαδικά στα 2,2 ευρώ το λίτρο.

Το πετρέλαιο Brent κερδίζει πάλι έδαφος πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι απειλώντας με νέο κύμα ακρίβειας στην εγχώρια αγορά όπου οι τιμές των καυσίμων, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, πλησιάζουν στα επίπεδα που ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το περιβάλλον αυτό επισπεύδει από την πλευρά της κυβέρνησης μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ας σημειωθεί ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων του ΥΠΑΝ αναφέρουν ότι η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης αγγίζει τα 2,2 ευρώ το λίτρο ενώ πάνω από αυτό το επίπεδο κινείται το πετρέλαιο κίνησης.

Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων είναι απλησίαστη αφού ήδη ξεπερνά τα 2,4 ευρώ το λίτρο, επίπεδο που αντιστοιχεί στη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης σε πολλά νησιά. Σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές, με ορισμένα πρατήρια να διαθέτουν το καύσιμο σε τιμές πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο.

Μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις μέτρων στήριξης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από τα διυλιστήρια. Οι συζητήσεις γύρω από τα σενάρια που είναι στο τραπέζι και οι διαπραγματεύσεις με τα διυλιστήρια εστιάζουν στο κλείσιμο ενός χάσματος 20-30 λεπτών.

Όλα θα κριθούν με βάση τις διεθνείς τιμές, οι οποίες επέστρεψαν σήμερα σε ανοδική τροχιά μετά από υποχώρηση κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι που δεν πρόλαβε να περάσει στην αντλία.

Η κυβέρνηση μελετά να διαθέσει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, χωρίς να υπολογίζεται η συνεισφορά των διυλιστηρίων.

Στο πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει τη συνέχιση του μοντέλου που εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο.

Η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 15 λεπτά το λίτρο, με:

10 λεπτά από το κράτος 5 λεπτά από τα διυλιστήρια

Στην αμόλυβδη βενζίνη το σενάριο είναι παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο λίτρο από τα διυλιστήρια.

Πιθανότατα η επιδότηση θα παραταθεί και για τρίτο μήνα, ώστε να συγκρατηθεί η τελική τιμή της βενζίνης.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση στόχος είναι τα 1,75 ευρώ το λίτρο όταν ανοίξει η αγορά στις 15 Οκτωβρίου.

Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης. Αφορά φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ ενώ δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι:

έως 16.000 ευρώ για άγαμο,

έως 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,

έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Εκτόξευση τιμών έως και 43,7% μέσα σε έναν χρόνο

Η σύγκριση των επίσημων στοιχείων από το Ημερήσιο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων φανερώνει τρομακτικές αυξήσεις μέσα σε έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας το Δελτίο της 20ής Σεπτεμβρίου 2025 και της 20ής Σεπτεμβρίου 2026 προκύπτει άνοδος έως και κατά 43,7% στις μέσες τιμές.

Πιο αναλυτικά, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης (95 οκτανίων) εκτινάχθηκε από τα 1,758 ευρώ στα 2,195 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 24,86%, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων αυξήθηκε κατά 23,59%, φτάνοντας τα 2,426 ευρώ από 1,963 ευρώ που ήταν έναν χρόνο πριν.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση, ωστόσο, αποτυπώνεται στο ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης), η μέση τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 43,68%. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, από τα 1,543 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025 εκτοξεύτηκε έναν χρόνο μετά στα 2,217 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας ακόμα και την απλή αμόλυβδη. Παράλληλα, το υγραέριο κίνησης σημείωσε αύξηση 7,03%, και σήμερα κυμαίνεται κοντά στα 1,005 ευρώ το λίτρο.

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