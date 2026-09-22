Ο τυφώνας Ντουτζουάν πολιορκεί την Ιαπωνία: 1,6 εκατ. άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους (βίντεο)

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Ο τυφώνας Ντουτζουάν οδήγησε χθες Δευτέρα στην ακύρωση 275 πτήσεων στην Ιαπωνία και στην έκδοση οδηγιών για την εσπευσμένη απομάκρυνση από τα σπίτια τους 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν εναντίον του κινδύνου βροχοπτώσεων-ρεκόρ καθώς το ακραίο φαινόμενο πλησίαζε το Τόκιο.

Δυο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, κοντά στο Τόκιο, ανέφεραν οι Αρχές, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Σήμερα το πρωί, η καταιγίδα απομακρύνθηκε από την ακτή, κινούμενη προς βορειοανατολική κατεύθυνση, προς τα ανοικτά του αρχιπελάγους, με τους ανέμους ελαφρά εξασθενημένους, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Typhoon Dujuan kills 4, injures 22 in Japan; 45,000+ households remain without power, and 6 are missing after landslides. Oshima recorded a record 832mm of rain in 48 hours. Figures reflect later Sept. 22 updates. pic.twitter.com/CPMfEVuiKn — HINT News (@9415st) September 22, 2026

Άνεμοι με ταχύτητα έως και 144 χλμ/ώρα

Ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα νότια από την Κάτσουρα, κοντά στο Τόκιο, με ανέμους ταχύτητας ως και 144 χιλιομέτρων ανά ώρα. Πάνω από 9.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στους νομούς Τσίμπα, Σαϊτάμα και Σιζουόκα, όπως και σε άλλους τομείς κοντά στη μητροπολιτική περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις εκδόθηκαν για το Τόκιο και τους νομούς Τσίμπα, Κανάγκαουα και Σιζουόκα.

Υπάρχει κίνδυνος «οι βροχές να συνεχιστούν» καθώς ο τυφώνας μετακινείται προς βορρά, είπε στον Τύπο ο Τακούγια Χοσόμι της JMA.

Πάνω από 1,6 εκατ. κάτοικοι της πρωτεύουσας και κοντινών περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους σε ευπαθείς περιοχές. Αυτές οι οδηγίες ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να τηρούνται στη χώρα.

Οι Αρχές αναφέρθηκαν ακόμη σε έναν ελαφρά τραυματία και εννιά σπίτια που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του τυφώνα.

🇯🇵 Heavy rain triggers landslides in Japan as Typhoon Dujuan approaches the country’s eastern coast







🔴 One person is injured and another is missing after landslides hit homes in Chiba and Kanagawa prefectures near Tokyo







⚠️ Authorities warn of potentially record-breaking… pic.twitter.com/SKNRzXcSSu — Anadolu English (@anadoluagency) September 21, 2026

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους πλημμυρισμένους μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καμάκουρα, έναν τουριστικό προορισμό.

«Πολλοί τομείς της πόλης έχουν πλημμυρίσει. Οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα είναι επικίνδυνες», προειδοποίησε ο Τακάσι Μάτσουο, ο δήμαρχος της.

Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων

Η Japan Airlines ακύρωσε 135 πτήσεις και η All Nippon Airways 140 πτήσεις εσωτερικού. Παράλληλα, διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν δρομολόγια σε κάποιες σιδηροτροχιές στο Τόκιο και κοντινές περιοχές.

Η JMA είχε προειδοποιήσει προχθές Κυριακή πως οι βροχές και οι άνεμοι θα ενισχύονταν προτού καν φτάσει ο τυφώνας. «Το σύνολο των κατακρημνίσεων ως την Τρίτη θα μπορούσε να ξεπεράσει τον μέσο όρο ολόκληρου του Σεπτεμβρίου και να καταγράψει νέο ρεκόρ», σημείωσε.

TIFÓN DUJUAN GOLPEA JAPÓN



🇯🇵 🌀



Fuertes lluvias causan inundaciones catastróficas en la Ciudad de Sakura, prefectura de Chiba.



Las lluvias provocadas por el #Typhoon N-25 causaron el desbordamiento del río Takasaki en Sakura.



El agua del río irrumpió en zonas residenciales,… pic.twitter.com/8zjH3KwgdZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 22, 2026

Ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, ανάμεσά τους η τελευταία ημέρα του Tokyo Game Show, από τα μεγαλύτερα σαλόνια βιντεοπαιχνιδιών σε διεθνές επίπεδο, στην Τσίμπα, κοντά στην πρωτεύουσα, όπως και υπαίθριο φεστιβάλ μουσικής και αγώνας μπέιζμπολ.

Πλημμύρες σημειώθηκαν εξάλλου σε τομείς της πόλης Ιτσικάουα, ανατολικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

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