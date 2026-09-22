Κρήτη: Χειροπέδες σε 20χρονο και 23χρονο για ναρκωτικά - Τα είχαν κρύψει σε υπαίθριο χώρο

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Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 20χρονου Έλληνα και ενός 23χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν στα Χανιά αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Άμεσης Δράσης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στους δύο άνδρες, αλλά και σε υπαίθριο χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 23χρονος για την απόκρυψη ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 38,37 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, τρεις τρίφτες κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 150 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβίαση των περιορισμών διαμονής.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Συνελήφθησαν στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης τους Τμήματος Άμεσης Δράσης



Χανίων 20χρονος ημεδαπός και 23χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δύο συλληφθέντες και σε



υπαίθριο χώρο που χρησιμοποίησε ο 23χρονος για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια του



ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 38,37 γραμμάρια κάνναβης, (1) ζυγαριά



ακριβείας, (3) τρίφτες κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο περιέχον μίγμα καπνού και κάνναβης, το χρηματικό ποσό



των 150 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και (2) κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των περιορισμών διαμονής.



Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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