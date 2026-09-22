Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής -Το μήνυμα «Σε πήρα στον λαιμό μου»

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Νέα στοιχεία συγκεντρώνουν οι δικαστικές Αρχές στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αυτή τη φορά στην κατάθεση του Νάσου Κομιανού, στις επαφές που είχε με τον τραγουδιστή αλλά και στη μακροχρόνια επαγγελματική σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα.

Ο Νάσος Κομιανός πέρασε περισσότερες από δύο ώρες τη Δευτέρα (21/9) στο ανακριτικό γραφείο. Προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Ιωάννη Γλύκα.

Η κατάθεσή του δόθηκε με την ιδιότητα του μάρτυρα, καθώς, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν του έχει αποδοθεί κατηγορία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

«Ήρθα ως μάρτυρας για να συμβάλω»

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του, ο Κομιανός βρέθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενο της κατάθεσής του.

«Ήρθα ως μάρτυρας για να συμβάλω στη διερεύνηση κάποιων πτυχών και να βοηθήσω το έργο του ανακριτή. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα από όσα έγιναν και ειπώθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα ερωτήματα που του τέθηκαν από τους δημοσιογράφους αφορούσε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, την οποία φέρεται να του είχε αποστείλει η Ιωάννα Γάκα.

Η απάντησή του ήταν σύντομη: «Θα το μάθετε».

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τη δημοσιότητα που έχει λάβει το πρόσωπό του, κάνοντας λόγο για διασυρμό.

Τι φέρεται να κατέθεσε για την Ιωάννα Γάκα

Σημαντικό τμήμα της κατάθεσής του φέρεται να αφορούσε τη σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό.

Κατά πληροφορίες, ο Νάσος Κομιανός ανέφερε ότι οι δυο τους διατηρούσαν πολυετή επαγγελματική συνεργασία, η οποία είχε αποτυπωθεί και συμβατικά.

Οι Αρχές εξετάζουν τις μεταξύ τους επαφές, καθώς και τις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία στην έρευνα.

Πώς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο μάρτυρας φέρεται επίσης να περιέγραψε στον ανακριτή πώς ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωριμία τους έγινε μέσω προσώπων που δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή. Ως ενδιάμεσα πρόσωπα αναφέρονται μία μάνατζερ καλλιτεχνών και επιχειρηματίας από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών φέρεται να έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου και να είχε κυρίως χαρακτήρα γνωριμίας.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση, κατά την οποία ο Κομιανός φέρεται να επρόκειτο να λάβει το απαραίτητο ιστορικό από τον τραγουδιστή.

Το επίμαχο «Σε πήρα στον λαιμό μου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζει μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Νάσος Κομιανός στην Ιωάννα Γάκα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στο συγκεκριμένο μήνυμα υπήρχε η φράση: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Το τι ακριβώς εννοούσε ο αποστολέας με τη συγκεκριμένη διατύπωση και σε ποιο πλαίσιο έγινε η σχετική επικοινωνία αποτελούν ζητήματα που εξετάζονται.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο των διαθέσιμων επικοινωνιών, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του απορρήτου.

Νέες μαρτυρίες για το παρελθόν του Κομιανού

Παράλληλα με τη δικαστική έρευνα, έχουν έρθει στη δημοσιότητα μαρτυρίες για προηγούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες του 62χρονου.

Γυναίκα που μίλησε στην εφημερίδα «Espresso» υποστήριξε ότι τον γνώριζε πριν από περίπου 30 χρόνια στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με την αφήγησή της, εκείνη την περίοδο ήταν γνωστός ως «Νάσος ο μπογιατζής», λόγω της ενασχόλησής του με ελαιοχρωματισμούς.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο Κομιανός είχε αναφερθεί κατά καιρούς σε διαφορετικές δραστηριότητες, από βιολογικές καλλιέργειες και μανιτάρια μέχρι παραγωγή κρασιού.

Κατά τη μαρτυρία της, είχε επίσης μιλήσει για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες και για σχέδιο δημιουργίας κτήματος βιολογικών καλλιεργειών στην Εύβοια, για το οποίο αναζητούσε χρηματοδότηση.

Η γυναίκα προχώρησε και σε έναν ακόμη ισχυρισμό, αναφέροντας ότι σε περιστατικό που αφορούσε την κόρη της ο Κομιανός φέρεται να παρουσιάστηκε ως κτηνίατρος και να έδωσε συμβουλές για σκύλους.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της συγκεκριμένης γυναίκας και δεν συνιστούν δικαστικά επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Η οικογένεια Μαζωνάκη ζητά απαντήσεις για τις κρίσιμες ώρες

Σε διαφορετικό επίπεδο κινείται η έρευνα της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία επιχειρεί να ανασυνθέσει λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει εκφράσει δημόσια αμφιβολίες για στοιχεία που περιλαμβάνονται στις πρώτες καταθέσεις της προανάκρισης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ώρα άφιξης του τραγουδιστή και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Κατά τον ίδιο, έχουν προκύψει δεδομένα που μπορούν να δώσουν σαφέστερη εικόνα για το πότε ακριβώς έφτασε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο και πότε συνδέθηκε με το μηχάνημα.

Η οικογένεια έχει συγκροτήσει ομάδα επιστημόνων που εξετάζει τα τεχνικά δεδομένα του συγκεκριμένου μηχανήματος, το οποίο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, έχει κατασχεθεί.

Ο κ. Λυκούδης έχει επίσης ζητήσει να εξεταστεί εάν προκύπτουν περαιτέρω ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δόθηκαν εν γνώσει ανακριβείς καταθέσεις.

Η έρευνα δεν περιορίζεται στις καταθέσεις και στις επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Εξετάζεται παράλληλα τι είδους θεραπείες πραγματοποιούνταν στο ιατρείο, ποιος εξοπλισμός χρησιμοποιούνταν και υπό ποιες προϋποθέσεις.



Στη δημόσια συζήτηση έχουν εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, αναφορές σε εφαρμογές με κύτταρα CD34+.

Πρόκειται για δείκτη που συνδέεται με αιμοποιητικά αρχέγονα και προγονικά κύτταρα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες θεραπευτικές εφαρμογές. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αποτελούν γενική μέθοδο «αναγέννησης» του ανθρώπινου οργανισμού.

Για τον λόγο αυτό, ένα από τα ζητήματα που τίθενται είναι ποια ακριβώς πρωτόκολλα εφαρμόζονταν, εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποιος ήταν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν.

Την ίδια στιγμή, μία ακόμη γυναίκα μίλησε στην «Espresso» για περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη το 2018 σε επίσκεψή της στον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη επίσκεψη αφορούσε γυναικολογικό πρόβλημα και ολοκληρώθηκε χωρίς να συμβεί κάτι που να της προκαλέσει ανησυχία, ενώ της δόθηκαν βιταμίνες και διατροφικές συμβουλές.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι κατά τη δεύτερη επίσκεψη η συμπεριφορά του γιατρού ήταν διαφορετική και ότι της παρουσίασε την κατάσταση της υγείας της ως σοβαρότερη.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία της, φέρεται να της πρότεινε να καταναλώσουν μαζί αλκοόλ και αργότερα να εμφανίστηκε κρατώντας βαλίτσα με διάφορα αντικείμενα.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι ακολούθησε πρόταση σεξουαλικού χαρακτήρα, την οποία αρνήθηκε, και ότι στη συνέχεια κατάφερε να φύγει από το ιατρείο.

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