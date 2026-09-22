Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Κραυγή απόγνωσης από γιατρούς και νοσηλευτές

Με 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, με διαρκείς παραιτήσεις ειδικευομένων και συνολικά με συνθήκες επισφάλειας λειτουργεί εδώ και καιρό το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με όσα επανέλαβαν σε συνέντευξη τύπου που διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Υπερεφημέρευση, εντατικοποίηση της εργασίας, εντέλλεσθε εφημεριών και διαρκείς μετακινήσεις είναι τα βασικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί, πολλοί από τους οποίους δικαιούνται εκατοντάδες ημέρες άδειες και εφημερεύουν τακτικά σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ τα προβλεπόμενα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσαν οι γιατροί, το οργανόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου είναι βασισμένο σε οργανισμό του 2012, που βρίσκεται έτσι και αλλιώς μακριά από τις ρεαλιστικές σημερινές ανάγκες, με βάση τον οποίο η στελέχωση σε οργανικές θέσεις φτάνει στο 60%.

Μόνο τον Αύγουστο, το Νοσοκομείο Ρεθύμνου εξυπηρέτησε 6.500 περιστατικά, ενώ πολλές κλινικές στερούνται περισσότερο από το 50% των γιατρών που χρειάζονται και προβλέπεται στο οργανόγραμμα. Από το 2022, όπως αναφέρθηκε, έχουν αποχωρήσει από το νοσοκομείο, κυρίως λόγω συνθηκών εργασίας, 30 ειδικευμένοι γιατροί, εκ των ο ποιων μόλις έξι από τους οποίους συνταξιοδοτήθηκαν. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το ΤΕΠ, στο οποίο μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν παραιτηθεί τέσσερις γιατροί, δύο μόνιμοι και δύο επικουρικοί ειδικευόμενοι γιατροί, ενώ εδώ και τρία τουλάχιστον χρόνια λειτουργεί με τρεις γιατρούς, εκ των οποίων η μία παιδίατρος.

Για να λειτουργήσει το ΤΕΠ, όπως τόνισαν μετακινούνται γιατροί από τα κέντρα υγείας, ακόμα και συνταξιούχος γιατρός, ενώ οι ειδικευόμενοι και αγροτικοί γιατροί, εξαιτίας της υπερεφημέρευσης και των εξαντλητικών ωραρίων παραιτούνται και φεύγουν.

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στη ΜΕΘ, η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια δεν λειτούργησε ποτέ με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες στο οργανόγραμμα. Από τους επτά γιατρούς, λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα με πέντε, ενώ μέσα στο καλοκαίρι κλήθηκε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού με τρεις γιατρούς, μετά από αναρρωτική άδεια και συνταξιοδότηση συναδέλφων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ, Πέλλα Νεονάκη, ένα τμήμα με σημαντικό πρόβλημα είναι το αναισθησιολογικό, με δύο κενές οργανικές θέσεις σε αναισθησιολόγους και προσεχώς μόνο δύο διαθέσιμους γιατρούς για όλο το Νοσοκομείο. Η παθολογική κλινική λειτουργεί με μόλις δύο παθολόγους, ενώ προβλέπονται τουλάχιστον τέσσερις, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια παραμένουν κλειστά τα τακτικά παθολογικά ιατρεία. Τρεις κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν και στην χειρουργική, ενώ η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία αγγίζει τα 150 άτομα και έχει άγνωστα χρονική αναμονή.

Μόλις ένας είναι ο γαστραντερολόγος στο Νοσοκομείο της πόλης, ενώ προβλέπονται δύο οργανικές θέσεις και αυτός εργάζεται με χειρουργημένο χέρι. Η ορθοπεδική λειτουργούσε όλο το καλοκαίρι με δύο ειδικευμένους γιατρούς και με πολλές κενές εφημερίες, ενώ δύο είναι και οι ουρολόγοι, παρότι προβλέπονται τρεις οργανικές θέσεις. Παράλληλα, δύο κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν και στην ψυχιατρική, ενώ ο μοναδικός νευρολόγος του νοσοκομείου εδώ και έξι μήνες εφημερεύει αποκλειστικά στο Νοσοκομείο των Χανίων, επομένως δεν υπάρχει αντίστοιχη εφημερία στο Γ.Ν.Ρ.

Το οργανόγραμμα προβλέπει δύο νευρολόγους. Τέλος, κλειστή παραμένει η ογκολογική κλινική εδώ και έξι χρόνια, παρότι κάλυπτε περισσότερους από 600-700 ασθενείς, ενώ έλλειψη υπάρχει και στους ωριλάδες, με μία κενή οργανική θέση.

Προβλήματα, σύμφωνα με την κ. Νεονάκη υπάρχουν και στο κομμάτι των υποδομών, καθώς μέσα στο καλοκαίρι το νοσοκομείο έμεινε χωρίς αξονικό τομογράφο για δύο περίπου εβδομάδες, λόγω αντικατάστασης, την ώρα που το Νοσοκομείο στερείται ψηφιακό μαστογράφο και λόγω υποστελέχωσης αδυνατεί να αξιοποιήσει τον μαγνητικό τομογράφο που διαθέτει. Μάλιστα, η λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου έχει ανατεθεί πλέον σε ιδιωτική εταιρεία, ενώ όπως εξήγησαν οι γιατροί, ακόμα και ένας υπέρηχος ρουτίνας είναι χρονοβόρα και κάποιες φορές αδύνατη υπόθεση στο Νοσοκομείο της πόλης. Χαρακτηριστικά, στο ακτινολογικό, παρότι χρειάζονται τουλάχιστον επτά ακτινολόγοι για την αξιοπρεπή λειτουργία του, οι γιατροί είναι πέντε.

Πηγή: Ρεθεμνιώτικα Νέα

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