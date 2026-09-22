«εν τροφώ»: Το 1ο Forum Διατροφής, Ασφάλειας Τροφίμων και Μείωσης Σπατάλης Τροφίμων από τη Χαλκιαδάκης Α.Ε.

Μια νέα πρωτοβουλία που βάζει στο επίκεντρο τη σχέση μας με το φαγητό, τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, την ασφάλεια των τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης, διοργανώνει η Χαλκιαδάκης Α.Ε. την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Το «εν τροφώ», το 1ο forum Διατροφής, Ασφάλειας Τροφίμων και Μείωσης Σπατάλης Τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 21:00, στην αίθουσα Πειραματικό Θέατρο, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή εδώ και περιορισμένο αριθμό θέσεων. (Κάντε προεγγραφή εδώ)

Με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα», τα Super Market Χαλκιαδάκης δημιουργούν έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης και ουσιαστικού διαλόγου γύρω από ζητήματα που μας αφορούν όλους: τι επηρεάζει τις διατροφικές μας επιλογές, πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη για να περιορίσουμε τη σπατάλη.



Στο forum συναντώνται εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, των θεσμικών φορέων, της παραγωγής, της εστίασης, της επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου, με στόχο η επιστημονική γνώση να συνδεθεί με την καθημερινότητα και τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών.

Τρεις θεματικές, μία κοινή συζήτηση με επίκεντρο την καθημερινότητά μας

Η πρώτη θεματική ενότητα, «Διατροφή – Από την επιλογή στο πιάτο: τι επηρεάζει τελικά το τι τρώμε;», εξετάζει τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, όπως η θρεπτική αξία, η τιμή, η γεύση, ο διαθέσιμος χρόνος, οι συνήθειες και η ενημέρωση, ενώ ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση έχουν τα κρητικά προϊόντα και η Κρητική Διατροφή. Στη συζήτηση συμμετέχουν επιστήμονες, επαγγελματίες της διατροφής, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, της εστίασης και της κρητικής παραγωγής.

Η δεύτερη θεματική, «Food Safety Culture – Από το ράφι στο πιάτο: η ασφάλεια των τροφίμων είναι υπόθεση όλων», εστιάζει στην ασφάλεια σε όλη τη διαδρομή του τροφίμου, από την παραγωγή και τη διακίνηση μέχρι το κατάστημα, το σπίτι και την τελική κατανάλωση. Θεσμικοί φορείς, ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων και στελέχη της αγοράς συζητούν για τη γνώση, τις σωστές πρακτικές και την κοινή ευθύνη που απαιτείται σε κάθε στάδιο.

Η τρίτη θεματική, «Μείωση Σπατάλης Τροφίμων – Από τη σπατάλη στην αξία: τι κάνουμε με το φαγητό που περισσεύει;», αναζητά πρακτικές λύσεις για ένα ζήτημα με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο καλύτερος προγραμματισμός, η αξιοποίηση του φαγητού που περισσεύει, η αναδιανομή τροφίμων, αλλά και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις, η εστίαση και οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του «εν τροφώ», η Χαλκιαδάκης Α.Ε. πραγματοποίησε ειδική έρευνα καταναλωτών, θέλοντας η συζήτηση να ξεκινήσει από τις πραγματικές απόψεις, συνήθειες και δυσκολίες του κοινού. Στην έρευνα συγκεντρώθηκαν 602 μοναδικές απαντήσεις, με ερωτήσεις γύρω από τη διατροφή, την ασφάλεια τροφίμων και τη βιωσιμότητα.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η θρεπτική αξία αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής ενός προϊόντος, ενώ ακολουθεί η τιμή. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι αναφέρουν το υψηλό κόστος ως βασική δυσκολία στην προσπάθεια για μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Σημαντικά είναι και τα ευρήματα γύρω από την ασφάλεια των τροφίμων. Ένα σημαντικό μέρος του κοινού δυσκολεύεται να κατανοήσει σωστά τις ενδείξεις ημερομηνίας «ανάλωση έως» έναντι «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», αναδεικνύοντας την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τη σπατάλη, σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν ότι καταναλώνουν το φαγητό που περισσεύει σε επόμενο γεύμα. Ωστόσο, ως σημαντικότερος λόγος σπατάλης καταγράφεται το γεγονός ότι τρόφιμα χαλούν πριν προλάβουν να καταναλωθούν.



Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια του forum και θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις των θεματικών ενοτήτων, φέρνοντας τη φωνή των καταναλωτών μέσα στην αίθουσα.

Από τη γνώση στην πράξη

Παράλληλα με τις συζητήσεις, στον εξωτερικό χώρο του forum θα πραγματοποιούνται διαδραστικές δραστηριότητες, συνδεδεμένες με τις τρεις βασικές θεματικές του «εν τροφώ», με στόχο η πληροφορία να μετατρέπεται σε πρακτική γνώση που μπορούμε όλοι να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. «Με το “εν τροφώ” θέλουμε να ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς τρώμε, πόσο ασφαλές είναι αυτό που καταναλώνουμε και πόσο φαγητό χάνεται στην πορεία. Ως σούπερ μάρκετ έχουμε ρόλο και ευθύνη σε όλα αυτά, και θέλουμε να τον ασκούμε ενεργά», δηλώνει ο Μιχάλης Τζαγκαράκης, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας των Super Markets Χαλκιαδάκης.

Για τη Χαλκιαδάκης Α.Ε., η σχέση με τα τρόφιμα δεν περιορίζεται στο ράφι ενός supermarket. Συνδέεται με την υγεία, την ασφάλεια, την υπεύθυνη κατανάλωση, τη βιωσιμότητα, την τοπική παραγωγή και τελικά με την ποιότητα ζωής όλων μας.

Το «εν τροφώ» φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία ενός ανοιχτού και σταθερού διαλόγου, με επιστημονική τεκμηρίωση, πρακτικές απαντήσεις και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας.



Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα.



Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026



Ώρα: 17:00 – 21:00



Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου



Αίθουσα: Πειραματικό Θέατρο



Η συμμετοχή στο forum είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή εδώ και περιορισμένο αριθμό θέσεων.



Το αναλυτικό πρόγραμμα, όλοι οι ομιλητές και οι πληροφορίες συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο xalkiadakis.gr.

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Σημείωση:

Το forum διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ROSETTA. Το έργο ROSETTA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της European Research Executive Agency (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η REA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.

🔗 Μάθετε περισσότερα για το ROSETTA: www.rosetta-project.eu

🌱 Δράσεις βιωσιμότητας Χαλκιαδάκης: xalkiadakis.gr/dipla-sou

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