Δήμος Αγίου Νικολάου: Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen με έπαθλο μια τηλεόραση

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen».

Το Followgreen μέσω της Πράσινης Αποστολής - Green Mission: Η «πράσινη» Σχολική Τσάντα στοχεύει στο να ανακαλύψουμε απλούς τρόπους για να κάνουμε την καθημερινότητά μας στο σχολείο πιο φιλική προς το περιβάλλον. Επιλέγοντας επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα, αξιοποιώντας σωστά τα σχολικά μας είδη και αποφεύγοντας τη σπατάλη, μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο «πράσινου» σχολείου.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/mission/single/currnet, λάβετε μέρος στο Green Mission Η «πράσινη» Σχολική Τσάντα και κερδίστε μια τηλεόραση «Turbo-X 4K Smart TV 50" 50VS70U».

Κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα! Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής - Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.



Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Αφαίρεσαν την κάλτσα από το στομάχι του 14χρονου μετά τις καταγγελίες

Ηράκλειο: Σε αναβρασμό οι Αθάνατοι και οι γύρω περιοχές - Διεκδικούν σαφή ενημέρωση για τη δομή

Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο συνταξιούχος οδοντίατρος για θεραπείες αντιγήρανσης και "αποτοξίνωσης"