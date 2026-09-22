Εμβοές: Αιτίες, Συμπτώματα και Αντιμετώπιση για το ενοχλητικό βουητό

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Οι εμβοές (βουητά) είναι θόρυβοι (κουδούνισμα, βούισμα, σφύριγμα) στα αφτιά ή στο κεφάλι ενός ατόμου, χωρίς να υπάρχει εξωτερική πηγή που να παράγει αυτόν τον θόρυβο.

Αποτελούν μια πολύ συνήθη ωτολογική διαταραχή, εντούτοις είναι ένα φαινόμενο ελάχιστα κατανοητό για το οποίο υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Υπάρχουν δύο τύποι εμβοών:

Υποκειμενικές εμβοές: είναι ήχοι που μπορεί να ακουστούν μόνο από τον ασθενή. Είναι ο πιο κοινός τύπος των εμβοών και συνήθως συνδέεται με προβλήματα που επηρεάζουν το σύστημα της ακοής.

Αντικειμενικές εμβοές: είναι ήχοι που μπορούν να ακουστούν από τον ασθενή ή τον ιατρό όταν αυτός τοποθετεί το στηθοσκόπιο κοντά στο αυτί του ασθενούς. Αυτό το είδος είναι λιγότερο συχνό και συνήθως προκαλείται από έναφυσικό πρόβλημα που παράγει ήχο μέσα ή κοντά στο αυτί.



Ξέρετε ότι…

Το 17% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει εμβοές.



Περίπου το 30% του γενικού πληθυσμού άνω των 65 ετών πάσχει από εμβοές.

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες των εμβοών;

Η έκθεση σε πολύ δυνατούς ήχους



Οι φλεγμονές του αυτιού (ωτίτιδα)



Οι τραυματισμοί του αυτιού ή και της γύρω περιοχής



Πρόβλημα στον λαβύρινθο του αυτιού



Η αρτηριακή υπέρταση



Το stress.

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από ειδικό γιατρό.

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Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις των εμβοών;

Οι επιπτώσεις στη ζωή ατόμων που υποφέρουν από εμβοές είναι αρκετές και μπορεί να είναι:

Έντονη δυσφορία



Κατάθλιψη



Συχνές εναλλαγές της διάθεσης



Ένταση και ευερεθιστότητα



Μειωμένη συγκέντρωση



Προβλήματα ύπνου.



Θεραπεία εμβοών

Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι εμβοές;

Μία πρώτη θεραπευτική προσέγγιση είναι η διερεύνηση κάποιας πιθανής αιτίας που προκαλούν τις εμβοές. Στη συνέχεια, μπορούμε να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση τους, ενώ συστήνεται να εστιάζουμε κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, καθώς η οριστική θεραπεία πιθανόν να μην είναι εφικτή. Χρήσιμες συμβουλές για την καταπολέμηση των εμβοών:

- Ισορροπημένη και Υγιεινή Διατροφή. Αποφεύγουμε καφέ, τσάι , τσιγάρο ,coca cola καθώς και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Επίσης, ελαττώνουμε το αλάτι στα φαγητά.

- Διακοπή καπνίσματος. Το κάπνισμα επιβαρύνει τη μικροκυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων.

- Καθημερινή άσκηση και φυσική δραστηριότητα. Η καλή φυσική κατάσταση βελτιώνει το κυκλοφορικό σύστημα.

- Αποφυγή έκθεσης σε δυνατούς ήχους και θορύβους. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας από τους θορύβους.

- Αποφυγή στρες και κατάθλιψης. Η μείωση της εκδήλωσης στρεσογόνων καταστάσεων προστατεύει από την εκδήλωση εμβοών.

-Λήψη ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Υπάρχουν φάρμακα που αντιμετωπίζουν κάποια συμπτώματα και εκδηλώσεις της νόσου, όπως αγχολυτικά, αντικαταθλιπτικά, βηταϊστίνη, περιφερικά αγγειοδιασταλτικά. Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον με καλά αποτελέσματα δείχνει η χορήγηση φυσικών συστατικών με αντιοξειδωτική δράση, όπως βιταμίνες, μέταλλα, φλαβονοειδή και καροτενοειδή.

- Ηχητική κάλυψη. Σε αυτή την περίπτωση, ο γιατρός μπορεί να συστήσει κάποια ηλεκτροακουστική συσκευή που θα καλύψει τον ήχο (συσκευές ηχοκάλυψης, ακουστικά). Μία εξωτερική συσκευή εκπέμπει προγραμματισμένα έναν ήχο σε συγκεκριμένες συχνότητες, για μεγάλο χρονικό διάστημα και στην ουσία εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να αγνοεί τις εμβοές.

Υπάρχουν 4 φυσικά συστατικά τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν το άτομο από τα συμπτώματα που του προκαλούν οι εμβοές.

1. Ginkgo Biloba: Το Ginkgo biloba έχει χρησιμοποιηθεί και για την αντιμετώπιση των εμβοών. Η κατανάλωση του γκίνγκο μπιλόμπα είναι μία από τις φυσικές λύσεις για την καταπολέμηση τόσο του κουδουνίσματος όσο και των φλεγμονών στ’ αυτιά. Το φυτό αυτό έχει αντιπηκτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη βελτίωση του κυκλοφορικού και έτσι μειώνουν την ενοχλητική αίσθηση κουδουνίσματος. Επίσης, εφόσον έχει αντιμυκητιακή και αντιβακτηριακή δράση, μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία υποκείμενων μολύνσεων οι οποίες επηρεάζουν τις εμβοές.

2. Βιταμίνη B12: Σε έρευνα που έχει διενεργηθεί με σκοπό να καθοριστεί ο ρόλος της Βιταμίνης Β12 στη θεραπεία των χρόνιων εμβοών, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός ατόμων είχε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 όπου με την απαραίτητη συμπληρωματική αγωγή, μειώθηκαν τα συμπτώματα όταν τα επίπεδα της βιταμίνης πλέον ήταν φυσιολογικά.

3. Ψευδάργυρος: Ένα βασικό ιχνοστοιχείο, ο ψευδάργυρος, εμπλέκεται στις νευρικές μεταδόσεις σε όλη την ακουστική οδό στο σώμα και έχει συνδεθεί με εμβοές σε αρκετές πρώτες μελέτες.Ο ψευδάργυρος, μπορεί να διαμορφώσει τους γλουταμινεργικούς υποδοχείς στην κεντρική ακουστική οδό, με αποτέλεσμα την καταστολή της εμβοής. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα σε άτομα με ανεπάρκεια ψευδαργύρου και μπορούν να μειωθούν με την συμπληρωματική λήψη ψευδαργύρου.

Συμπέρασμα: Οι εμβοές είναι συχνά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Διαιτητικές αλλαγές, όπως η μείωση της πρόσληψης αλατιού, η ραφιναρισμένη ζάχαρη και οι υδατάνθρακες, τα κορεσμένα λιπαρά και η αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών έχουν βοηθήσει ορισμένους πάσχοντες. Επίσης, η πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών μέσω της διατροφής ή των συμπληρωμάτων διατροφής μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τις εμβοές.

Σε κάθε περίπτωση επισκεφθείτε και ενημερωθείτε από τον γιατρό σας.

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