Τερμάτισες; Ώρα για το "κίτρινο φάρμακο" - Τι πρέπει να φας

Τερμάτισες! Τα πόδια σου έχουν την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένα από τσιμέντο, ο ιδρώτας σου έχει δημιουργήσει ένα νέο οικοσύστημα στη φανέλα και το μόνο που ονειρεύεσαι είναι ένας καναπές και 4.000 θερμίδες σε λιπαρά.

Όμως, μόλις περνάς την αψίδα, ένας χαμογελαστός εθελοντής σου απλώνει... μια μπανάνα.

Γιατί οι διοργανωτές σου φέρονται λες και είσαι minions που μόλις βγήκε από τη δουλειά; Υπάρχει επιστημονικός λόγος (και μάλιστα σοβαρός) που αυτό το κίτρινο φρούτο είναι ο απόλυτος MVP του τερματισμού.

1. Οι μύες σου φωνάζουν «βοήθεια», η μπανάνα φέρνει το Κάλιο

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχασες τόσο ιδρώτα που αν τον μάζευες, έφτιαχνες μια μικρή λίμνη. Μαζί με το νερό, έφυγαν και οι ηλεκτρολύτες σου. Αν δεν θες τα πόδια σου να πάθουν αγκύλωση και να αρχίσεις τα χορευτικά από τις κράμπες στη μέση του δρόμου, χρειάζεσαι κάλιο. Η μπανάνα είναι γεμάτη από αυτό και λειτουργεί σαν το ιδανικό «πυροσβεστικό» μέσο για τους φλεγόμενους μύες σου.

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2. Το στομάχι σου έχει κάνει... απεργία

Ας είμαστε ειλικρινείς: μετά από τόση κούραση, το σώμα σου έχει στείλει όλο το αίμα στα πόδια για να σε κρατήσει όρθιο. Το πεπτικό σου σύστημα έχει υποστεί ένα μικρό σοκ. Αν εκείνη τη στιγμή έτρωγες ένα διπλό burger, το στομάχι σου θα σου έστελνε εξώδικο. Η μπανάνα είναι μαλακιά, εύπεπτη και φιλική, οπότε γλιστράει στο στομάχι χωρίς να προκαλέσει «γαστρεντερικό πόλεμο».

3. Fast & Furious Ενέργεια

Έχεις κάψει και την τελευταία θερμίδα που αποθήκευσες από τα μακαρόνια της προηγούμενης μέρας. Το σώμα σου ζητάει καύσιμο τώρα. Τα φυσικά σάκχαρα της μπανάνας απορροφώνται με ταχύτητα Fast & Furious, ανεβάζοντας το σάκχαρό σου τόσο-όσο για να μην καταρρεύσεις στο πεζοδρόμιο μέχρι να φτάσεις στο σπίτι.

4. Έρχεται στην πιο υγιεινή «συσκευασία» της φύσης

Φαντάσου να σου έδιναν κομμένα μήλα που τα έχουν πιάσει εκατό άτομα με ιδρωμένα χέρια. Μπλιαχ. Η μπανάνα έχει τη δική της, θωρακισμένη φλούδα. Είναι απόλυτα καθαρή, προστατευμένη από τα μικρόβια της διαδρομής και ξεφλουδίζεται πανεύκολα, ακόμα κι αν τα χέρια σου τρέμουν από την εξάντληση.

Μπορεί να μην είναι το γεύμα των ονείρων σου μετά από τόσα χιλιόμετρα, αλλά η μπανάνα είναι το φυσικό restart που χρειάζεται ο οργανισμός σου. Φάε την, κάνε υπομονή και το cheat meal σου σε περιμένει λίγες ώρες αργότερα!

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