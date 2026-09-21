Σοκ από νέα καταγγελία για τον "γιατρό του Μαζωνάκη": Πρότεινε "θεραπεία" με...δονητές (βίντεο)

Μια μαρτυρία στις «Αποκαλύψεις» και την Μιλένα Μπαχαρνίκου προκαλεί σοκ για τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσε ο γιατρός του Κολωνακίου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Η βαλίτσα με τα …περίεργα εργαλεία με τα οποία ήθελε να «θεραπεύσει» ασθενή με γυναικολογικά προβλήματα



Μια γυναίκα μιλά για την εμπειρία που έζησε με τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, στον οποίο είχε απευθυνθεί το 2018 για να αντιμετωπίσει γυναικολογικά προβλήματα που, όπως λέει, δεν ήταν σοβαρά.





Όπως καταγγέλλει, η πρώτη επίσκεψή της στον γιατρό εξελίχθηκε ομαλά. Κατά τη δεύτερη επίσκεψη, ωστόσο, πήγε μόνη της, χωρίς τη φίλη της που την είχε συνοδεύσει την πρώτη φορά.





Σύμφωνα με την ίδια, εκεί ο γιατρός τής ανέφερε ότι η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή και πως τη θεραπεία γνώριζε μόνο εκείνος. Η γυναίκα περιγράφει στη συνέχεια μια σειρά από περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, την έφεραν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.





«Είχα πρόβλημα με τον κύκλο μου»



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είχα πρόβλημα με τον κύκλο μου. Μου έδωσε κάποιες βιταμίνες και ένα διατροφικό πλάνο που έπρεπε να ακολουθήσω και μου είπε να πάω την επόμενη εβδομάδα».

Στην επόμενη επίσκεψή της, σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός φέρεται να της πρότεινε να πιει αλκοόλ μαζί του. «Την επόμενη εβδομάδα μου είπε αν θέλω να μου προσφέρει αλκοόλ και του είπα ότι δεν πίνω».

Όπως περιγράφει, στη συνέχεια πήγε στο σαλόνι, κάθισε και τότε ο γιατρός φέρεται να εμφανίστηκε κρατώντας μια μαύρη βαλίτσα.

Η μαύρη βαλίτσα



Η γυναίκα υποστηρίζει ότι μέσα στη βαλίτσα υπήρχαν αντικείμενα τα οποία, όπως αναφέρει, δεν περίμενε να δει σε ένα ιατρικό πλαίσιο.

«Πήγα στο σαλόνι, έκατσα και μου έφερε μια μαύρη βαλίτσα. Είχε μεταλλικά σεξουαλικά βοηθήματα, τσόκερ, μεγάλες βελόνες και μου είπε να προχωρήσουμε σε ερωτική συνεύρεση.

Για να γλιτώσω είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί του γιατί από κάτω με περιμένει ο σύζυγός μου».

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