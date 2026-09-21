Βέρτης για Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε»

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε στην εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα" και μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στον χώρο της μουσικής, αλλά και για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο», είπε ο τραγουδιστής.

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ γιατί εγώ τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη. Θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε το δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά.

Εγώ πήγαινα στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Γιώργος και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει και περνούσα πολύ καλά και λέω τώρα πού θα πάω τώρα; Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Εκεί χαλάρωνα, διασκέδαζα. Έβγαινε στη σκηνή πάνω και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Νίκος Βέρτης.

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