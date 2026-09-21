Κρήτη: Αγώνας δρόμου για 200 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ και "μάχη" για τους πόρους του 2028-2034

Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 και τη δυναμική διεκδίκηση πόρων για τα περιφερειακά προγράμματα της νέας περιόδου 2028-2034, ανέδειξε η σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio) Nicola De Michelis, μαζί με την επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής Μαρία Κασσωτάκη, στελέχη της Υπηρεσίας, αιρετούς της Αυτοδιοίκησης, πρυτάνεις και πανεπιστημιακούς καθώς και από την DG Regio τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα και την Κύπρο Παναγιώτη Πανταζάτο και την Έλενα Μπανάβας υπεύθυνη για το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027.

Στ. Αρναουτάκης: Διεκδικούμε την διατήρηση και ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε τη δυσκολία της τρέχουσας συγκυρίας. Όπως τόνισε, απαιτείται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων και η άμεση ενεργοποίηση όλων των φορέων υλοποίησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων.

Παράλληλα, έθεσε το κρίσιμο ζήτημα της νέας προγραμματικής περιόδου (2028-2034), επισημαίνοντας ότι τα μηνύματα για την πορεία των περιφερειακών προγραμμάτων δεν είναι ευοίωνα. Ζήτησε την ένωση δυνάμεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να διεκδικηθεί από την κεντρική εξουσία η διατήρηση και ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχρονική συνεργασία, καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή για τα όσα έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα.

Εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της DG Regio Nicola De Michelis επιβεβαίωσε την εξαιρετική, εποικοδομητική και διαφανή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης και τη Διαχειριστική Αρχή. Ο Nicola De Michelis αναφέρθηκε στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτοντας ότι ο ρόλος των Περιφερειών στη χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής τίθεται υπό συζήτηση, με προτάσεις που εξετάζουν την ευελιξία συγκέντρωσης των ταμείων σε εθνικό επίπεδο. Ο Διευθυντής της DG Regio κάλεσε την τοπική κοινωνία, τους δήμους και τους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη συζήτηση, ώστε οι περιφερειακές ανάγκες να παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος δαπανών για το επόμενο έτος ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ζήτησε την άμεση προτεραιοποίηση των έργων που μπορούν ρεαλιστικά να υλοποιηθούν και να απορροφήσουν πόρους σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια καθυστερήσεων. Όπως κατέληξε, η επιτυχής και ταχεία υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα για τη διατήρηση του ρόλου των Περιφερειών στην επόμενη προγραμματική περίοδο, μια θέση την οποία η DG Regio υποστηρίζει με συνέπεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ουρές στα ΚΥΔ για την προκαταβολή της επιδότησης τον Οκτώβριο – Τα «αγκάθια» με Κτηματολόγιο, Ε9

Ηράκλειο: Το mail της ΑΑΔΕ για δήθεν επιστροφή φόρου - Τι ζητούν από τους πολίτες

Ηράκλειο: Αγροτικό συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και αναποδογύρισε!