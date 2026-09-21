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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αγροτικό συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και αναποδογύρισε!

Τροχαίο Ατυχημα
clock 12:20 | 21/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Καρδουλιανός στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Από τη σύγκρουση το αγροτικό αναποδογύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η ανησυχία των κατοίκων για την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο σημείο, όπου, όπως επισημαίνουν έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι έντονη.

Πρόκειται για δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, ενώ επιπλέον πρόβλημα δημιουργεί η μη ασφαλτόστρωση της παρακαμπτηρίου που χρησιμοποιούν επαγγελματίες οδηγοί.

Η διέλευση των οχημάτων σηκώνει μεγάλες ποσότητες σκόνης, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα και την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ παράλληλα περιορίζεται η ορατότητα, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους για τους οδηγούς.

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