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ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Bίντεο σοκ από την εκτέλεση δημοσιογράφου σε λαϊκή αγορά

Περού δημοσιογράφος
clock 11:43 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, υπηκόου Βενεζουέλας.

Είχε καταγγείλει ότι δεχόταν απειλές

Πριν από λίγες ημέρες, η Σούσι Απόντε ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων πως δεχόταν απειλές μέσα από τις φυλακές.

Το Συμβούλιο Τύπου του Περού, το οποίο εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους στη χώρα, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας, υπογραμμίζοντας πως ανάλογες υποθέσεις παραμένουν «ανεξιχνίαστες».

Τέσσερις περουβιανοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

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Περου Δολοφονία Δημοσιογράφος
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