Ηράκλειο: Πέφτει άσφαλτος στην οδό Αντωνίου Τζωρτζακάκη

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Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αντ. Τζωρτζακάκη.

Πρόκειται για το κατηφορικό τμήμα του δρόμου μετά την εκκλησία του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, που συνδέει την επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Φαιστού μέχρι τη συμβολή της με την Λεωφόρο Πανεπιστημίου.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 2 ήμερες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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