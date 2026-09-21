Ηράκλειο: Ικανοποίηση για τις 20 έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εκφράζει την ικανοποίησή της για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου με 20 αστυνομικούς μέσω έκτακτων μεταθέσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση.

Η Ένωση ζητά επιπλέον μεταθέσεις για τη στελέχωση της νέας Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, χωρίς αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών.

Παράλληλα, θέτει ως προτεραιότητα την κάλυψη των κενών που θα προκύψουν από τις μετακινήσεις προσωπικού και τις επικείμενες αποστρατείες, με ιδιαίτερη αναφορά στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ζητά, επίσης, λύση για τους αστυνομικούς που υπηρετούν επί χρόνια εκτός Κρήτης και επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου με 20 αστυνομικούς μέσω των έκτακτων μεταθέσεων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτελεί αποτέλεσμα των συνεχών πιέσεων, παρεμβάσεων και διεκδικήσεων της Ένωσής μας, η οποία έχει αναδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των Υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου.

Η ενίσχυση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου οι συνάδελφοί μας να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες και διαρκώς διευρυνόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις και, παράλληλα, οι πολίτες να απολαμβάνουν το επίπεδο αστυνόμευσης που δικαιούνται.

Ωστόσο, δεν πανηγυρίζουμε πρόωρα. Οι 20 έκτακτες μεταθέσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τέλος της προσπάθειας.

Αναμένουμε άμεσα και συμπληρωματικές έκτακτες μεταθέσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις που προβλέφθηκαν για τις δύο νέες και ιδιαίτερα σημαντικές Υπηρεσίες της Κρήτης: την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (α’ όροφος) Αγ. Αρτεμίου 1 - 71 601 Ν. Αλικαρνασσός – ΤΗΛ. & FAX.:2810/284115 Email: [email protected] – [email protected] ΜΕΛΟΣ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α Δ Ε Δ Υ Τηλ. Προέδρου: 6973406823 Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6980718150

Η ίδρυση των δύο νέων Υποδιευθύνσεων αποτελεί ουσιαστική θεσμική και επιχειρησιακή αναβάθμιση της αστυνόμευσης στην Κρήτη. Η ενίσχυση της μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και η δημιουργία μιας ισχυρής αστυνομικής δομής στη Μεσσαρά, μπορούν να προσδώσουν σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες και να ενισχύσουν αποφασιστικά την ασφάλεια των πολιτών.

Η δημιουργία, όμως, νέων και αναγκαίων Υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των ήδη υποστελεχωμένων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Είναι αυτονόητο ότι οι νέες οργανικές θέσεις που δημιουργήθηκαν δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά «εκ των έσω», με μετακινήσεις δηλαδή προσωπικού από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες, οι οποίες ήδη λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Άλλωστε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων προβλέπει ότι οι αστυνομικοί που τοποθετούνται σε νεοϊδρυθείσες Αστυνομικές Υπηρεσίες προέρχονται υποχρεωτικά από τους τελευταίους πίνακες τακτικών μεταθέσεων.

Η δημιουργία νέων Υπηρεσιών πρέπει να σημαίνει περισσότερη Αστυνομία και όχι ανακατανομή της υπάρχουσας δύναμης.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της νέας υπηρεσιακής χρονιάς, καθώς αναμένεται μεγάλος αριθμός αποστρατειών, γεγονός που αναπόφευκτα θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση σε επίπεδο στελέχωσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τα νέα κενά που θα δημιουργηθούν στις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, εξαιτίας των μετακινήσεων προσωπικού προς τις νέες Υποδιευθύνσεις.

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι να καλυφθούν άμεσα τα κενά που θα προκύψουν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μια Υπηρεσία που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να αποδυναμωθεί περαιτέρω, χωρίς να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης και, τελικά, η ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Την ίδια στιγμή, η πολιτεία οφείλει να δώσει επιτέλους μια ουσιαστική λύση και στο διαχρονικό πρόβλημα των συναδέλφων που παραμένουν εγκλωβισμένοι επί σειρά ετών εκτός Κρήτης, μακριά από τις οικογένειες και τον τόπο καταγωγής τους.Οι συνάδελφοί μας αυτοί έχουν υπηρετήσει επί χρόνια την Ελληνική Αστυνομία σε κάθε γωνιά της χώρας και δικαιούνται, όταν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, να επιστρέψουν επιτέλους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και στις οικογένειές τους.

Η κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων, σε συνδυασμό με τις επικείμενες αποστρατείες και τα κενά που θα προκύψουν από τις μετακινήσεις προσωπικού στις νέες Υποδιευθύνσεις, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ώστε να δοθεί λύση τόσο στις πραγματικές ανάγκες της Κρήτης όσο και στο δίκαιο αίτημα επιστροφής των συναδέλφων μας στον τόπο τους.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό

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