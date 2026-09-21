Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ μετά τον θάνατο του 82χρονου

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Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του θανατηφόρου επεισοδίου στην Ακτή Βουλιαγμένης, καθώς συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ, η οποία είχε αρχικά προσαχθεί και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθερη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 21χρονη συνελήφθη για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος.

Για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 76χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Ο καβγάς που φέρεται να ξεκίνησε για μια ξαπλώστρα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ακτή Βουλιαγμένης, με την ένταση να φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρία λουόμενου, να ξεκίνησε από μία διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Γιώργος Χριστόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι είχε φτάσει στην παραλία περίπου στις 08:30. Λίγο πριν από τις 10:00 άκουσε φωνές και μαζί με άλλους λουόμενους κατευθύνθηκε προς το σημείο.

«Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή, μία νεαρή κυρία, έναν κύριο κι έναν άλλον κύριο να διαπληκτίζονται», περιέγραψε.

Κατά τον ίδιο, αφορμή της αντιπαράθεσης αποτέλεσε η χρήση μιας ξαπλώστρας και μιας καρέκλας. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε ότι είχε κρατήσει νωρίτερα τις συγκεκριμένες θέσεις και ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν από άλλους λουόμενους.

Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι όταν έφτασε στο σημείο της έντασης, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα, γεγονός που, σύμφωνα πάντα με τη δική του περιγραφή, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει πολύς κόσμος. Μετά τις 10-11 βούλιαξε η πλαζ. Ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», ανέφερε ο Γιώργος Χριστόπουλος.

Όπως περιέγραψε, ο ηλικιωμένος φώναζε προς τη νεαρή γυναίκα, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την ιδιότητά του ως «ναύαρχος» και ζητώντας να του δείξει σεβασμό.

Στο επεισόδιο παρενέβη στη συνέχεια και ο άνδρας που συνόδευε την 21χρονη.

Ο κ. Χριστόπουλος ανέφερε για τη συγκεκριμένη στιγμή: «Όταν χτυπάνε μια κυρία που συνοδεύεις, εννοείται ότι θα αντισταθεί κι αυτός».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, από όσα μπόρεσε να δει, ο άνδρας δεν χτύπησε τον 82χρονο, αλλά τον απώθησε, επιχειρώντας παράλληλα να απομακρύνει τη νεαρή γυναίκα από το σημείο.

Η κατάρρευση του 82χρονου

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο 82χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος.

Η κινητοποίηση στην παραλία ήταν άμεση. Εργαζόμενοι της Ακτής Βουλιαγμένης έσπευσαν στο σημείο, ενώ νοσηλεύτρια, γιατρός και ναυαγοσώστης ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

«Του κάνανε μαλάξεις μέχρι κάποια στιγμή που δεν ανέπνεε ο άνθρωπος», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος φάνηκε να αναπνέει ξανά και ακολούθησε η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο 82χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι κατέληξε.

Οι συλλήψεις και η έρευνα των Αρχών

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 76χρονου και της 21χρονης.

Η προσαγωγή του 76χρονου μετατράπηκε σε σύλληψη για την υπόθεση της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 21χρονη αρχικά αφέθηκε ελεύθερη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 21χρονη συνελήφθη στη συνέχεια και σε βάρος της αποδίδονται κατηγορίες για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων, ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του ηλικιωμένου.

«Για μια καρέκλα, τη στιγμή που υπήρχαν εκεί εκατοντάδες ξαπλώστρες, δεν είναι δυνατόν», σχολίασε ο αυτόπτης μάρτυρας, αναφερόμενος στην τραγική κατάληξη ενός επεισοδίου που, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ξεκίνησε από μια διαφωνία για μια θέση στην παραλία.

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