Δολοφονία 25χρονης στην Ηγουμενίτσα: Σκηνοθέτησε ληστεία ο 27χρονος - Χώρισαν πριν ένα μήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Οικονομικά φαίνεται πως ήταν τα κίνητρα της δολοφονίας της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, από τον 27χρονο πρώην σύντροφός της.

Το θύμα έπεσε νεκρό από τραύματα με μαχαίρι στον λαιμό, το βράδυ της Κυριακής (20.09.2026), ενώ ο δράστης ομολόγησε εν τέλει το έγκλημα αφού πρώτα προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως… θύμα.

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Ηγουμενίτσα τις εξελίξεις για την υπόθεση δολοφονίας της 25χρονης γυναίκας. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε σε κιόσκι ποδηλατόδρομου στην περιοχή και σύμφωνα με τον ομολογία του δράστη, ξεκίνησε να τσακώνεται για οικονομικούς λόγους.

«Τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα», φέρεται να είπε στις αστυνομικές αρχές ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα. Το θύμα έμενε και εργάζονταν στην Ηγουμενίτσα ενώ ο 27χρονος στην Αθήνα.

Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τους λόγους που ο δράστης ταξίδεψε έως την Ηγουμενίτσα και εν τέλει συναντήθηκε με το θύμα του.

Image

Σκηνοθέτησε ληστεία και ισχυρίστηκε πως τους επιτέθηκαν άγνωστοι

Διερχόμενος πολίτης βρήκε αιμόφυρτο το θύμα σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στις 21:39 και αμέσως ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πέντε λεπτά μετά, στις 21:44 ο καθ’ ομολογίαν δράστης τηλεφώνησε επίσης στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί που βρήκαν τον 27χρονο με αμυχές και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη οργή είναι το γεγονός πως ο 27χρονος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του και εμφανίστηκε ως θύμα επίθεσης.

Σε σενάριο που θυμίζει την άγρια γυναικοκτονία της Κάρολαιν Κράους (ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος την σκότωσε και στη συνέχεια σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τα ίχνη του), ο 27χρονος ισχυρίστηκε πως ομάδα 4 κουκουλοφόρων τους επιτέθηκε για να τους ληστέψει.

Μετά από πιέσεις των αστυνομικών, εν τέλει ο 27χρονος λύγισε, ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε το σημείο όπου πέταξε το μαχαίρι.

Ισχυρίστηκε πως η 25χρονη του χρωστούσε 2.000 ευρώ με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καυγάς, εκείνη να τον βρίσει και εκείνος να χάσει τον έλεγχο.

Image

Όσον αφορά τις αμυχές που έφερε στο σώμα του, φέρεται να τις προκάλεσε μόνος του για να πείσει τους αστυνομικούς για το σενάριο της ληστείας.

Πολλαπλές οι μαχαιριές στο σώμα του θύματος – Με τραύμα στον πνεύμονα ο 27χρονος

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός της 25χρονης αποτυπώνει και την μανία του δράστη.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, τον θώρακα και την ράχη, ενώ φέρει 2 βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Από την άλλη, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον 27χρονο εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρορούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και αναμένεται να απολογηθεί για το έγκλημα, όταν το επιτρέψουν οι γιατροί του.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τα όσα συνέβησαν πριν από τη δολοφονία της 25χρονης.

Ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα κίνητρα του δράστη, πριν καν συναντηθεί με την πρώην σύζυγό του.

Το γεγονός πως συνάντησε την 25χρονη φέροντας μαχαίρι, ενισχύει το σενάριο πως η δολοφονία ήταν προμελετημένη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αποκάλυψη ΙΣΑ για το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Η υπόθεση δεν έφθασε ποτέ στο Πειθαρχικό»

Καύσιμα: Έρχεται το πακέτο μέτρων – Τι θα γίνει με πετρέλαιο θέρμανσης, diesel και ΕΦΚ

Τέμπη: Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων και την απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη συνεχίζεται η δίκη