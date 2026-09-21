Τραγωδία στη Λάρισα με 15χρονο: Περίμενε ασθενοφόρο σχεδόν 1 ώρα!

Θρήνο στη Λάρισα έχει προκαλέσει ο χαμός ενός 15χρονου που έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στην Καρίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελλείψεις σε ασθενοφόρα ήταν αυτές που οδήγησαν στην τραγωδία καθώς ο 15χρονος περίμενε σχεδόν 1 ώρα για να διακομισθεί.

Όταν το ΕΚΑΒ έφτασε ήταν πολύ αργά.

Δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς

Σύμφωνα με το paidis.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 9.30 μ.μ. την Κυριακή όταν οι οικείοι του 15χρονου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ότι το 15χρονο παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο.

Σε δεύτερη επικοινωνία σχεδόν αμέσως έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Παράλληλα από το κέντρο του ΕΚΑΒ είχε ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για την εξεύρεση ασθενοφόρου κοντά στην Καρίτσα, αλλά δυστυχώς ούτε στην Αγιά ούτε και στους Γόννους υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να μεταφέρει το παιδί.

Τελικά έφυγε μονάδα από τη Λάρισα που δυστυχώς έφτασε σε 56 περίπου λεπτά στην Καρίτσα αλλά ήταν πλέον αργά αφού ο γιατρός και οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η μεταφορά της σορού του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του ΕΚΑΒ στο μεσοδιάστημα έγινε προσπάθεια να βρεθεί κάποιος γιατρός κοντά στην Καρίτσα ή και κάποιος απινιδωτής στην περιοχή με όλες τις προσπάθειες να αποβαίνουν άκαρπες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΕΚΑΒ στη Λάρισα πλήττεται από σοβαρή έλλειψη διαθέσιμων οχημάτων. Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του paidis.com, το πρόβλημα στην πόλη είναι τεράστιο, καθώς αρκετά ασθενοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας μηχανικών βλαβών.

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