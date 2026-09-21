Σητεία: Μάχη μέχρι το πρωί με τις φλόγες – Τι λέει στο ekriti ο δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης

Με μια τεράστια επιχείρηση που κράτησε όλη τη νύχτα και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίστηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Σητεία. Το ενεργό μέτωπο έχει πλέον αντιμετωπιστεί, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τον έλεγχο των διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά έφτασε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές και οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τρεις οικισμούς. Εκκενώθηκαν το Καρύδι, η Μαγκασά και τα Κελλάρια, ενώ για τη Ζάκρο εξετάστηκε και ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης, η οποία τελικά σταμάτησε όταν η εικόνα του μετώπου βελτιώθηκε.

Οι συνθήκες στο πεδίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με ισχυρούς ανέμους και δύσβατο ανάγλυφο, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η αλλαγή της φοράς των ανέμων, που βοήθησε τις επίγειες δυνάμεις να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία όπου παρέμεναν εστίες.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr για την επιχείρηση, ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης έκανε λόγο για μια κινητοποίηση που, όπως είπε, δεν έχει ξαναδεί σε τέτοια έκταση, υπογραμμίζοντας τον μεγάλο αριθμό πυροσβεστών, οχημάτων, εθελοντών και ανθρώπων της Πολιτικής Προστασίας που βρέθηκαν στο πεδίο. Ο ίδιος περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα, καθώς η φωτιά πλησίασε τους οικισμούς και χρειάστηκε να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για την προστασία των κατοίκων.

Πλέον, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Η φωτιά έχει περιοριστεί, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τους ελέγχους και τις διαβροχές στα σημεία όπου υπάρχει καπνός ή μικρές εστίες. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διερεύνηση για τα αίτια από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ο δήμαρχος ανέφερε, πάντως, ότι στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης, επισημαίνοντας ότι δεν προκύπτει, με βάση αυτό το στοιχείο, προφανής σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

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