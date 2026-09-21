Πιερρακάκης: Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης – Σταθερά τα εισοδηματικά κριτήρια

Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, χωρίς να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια, μιλώντας για τα μέτρα στήριξης για την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Ειδικότερα, στα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Είμαστε στο πλαίσιο μια διεθνούς καταιγίδας στην ενέργεια. Υπάρχει μια δίδυμη πρόκληση στις αγορές ενέργειας και ομολόγων. Για το πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε διπλή ασπίδα προστασίας. Πρώτον, θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι, σίγουρα κάτω από 1,75 ευρώ. Δεύτερον, έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο ποσό, αλλά δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Θα αυξηθεί το ποσό που θα φτάσεις στις τσέπες των πολιτών. Στόχος είναι να στηρίξουμε τον κόσμο», ανέφερε ο υπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι «η Γαλλία έχει την προεδρία των G7. Την άνοιξη με πρόταση των G7 έγινε απελευθέρωση αποθεμάτων και έπεσαν οι τιμές. Περιμένουμε αντίστοιχη πρόταση και τώρα που ίσως φέρει την πτώση των τιμών καυσίμων».

«Εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Δεν τα δώσαμε όλα στην αρχή όπως μας ζητούσαν την άνοιξη, άλλες χώρες δεν τα καταφέρνουν. Η Ελλάδα θα κάνει το απόλυτο στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της για να στηρίξει τον κόσμο. Ερχόμαστε δύο βδομάδες μετά τη ΔΕΘ και ανακοινώνουμε νέο πακέτο στήριξης. Η οικονομία μας τα καταφέρνει», συμπλήρωσε ο υπουργός.

«Είμαστε τρίτοι στα ενεργειακά μέτρα στήριξης μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Για τον ΕΦΚ δεν μας νοιάζει ο τρόπος, μας νοιάζει ο χώρος. Αν τα πράγματα χειροτερέψουν να μπορούμε είτε να μειωθεί ο ΕΚΦ είτε να υπάρξει μείωση ΦΠΑ κλπ.». «Ο πρωθυπουργός μίλησε για έκτακτη δημοσιονομική παρέμβαση αν δυσκολέψουν οι παράμετροι», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα μόνο στα ενεργειακά είναι στις πρώτες τρεις χώρες. Θα αποδείξουμε ότι το χέρι στο τιμόνι ξέρουμε να το κρατάμε καλά. Διπλή πρόσκληση σε ενέργεια αι αγορές ομολόγων στην Ευρώπη, θα διεκδικήσουμε το μέγιστο δυνατό για τους Έλληνες», ανέφερε.

«Βιώσαμε την υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε ευθύνη αυτό να μην ξανασυμβεί», απάντησε για τις αιτιάσεις ότι δεν αφορούν στον κόσμο οι αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τις τράπεζες. Οι τράπεζες διαρκώς κεφαλαιοποιούνται. Δικαίως ο κόσμος ζητεί μεγαλύτερη στήριξη και περισσότερα δάνεια. Έχουμε τον γρηγορότερο ρυθμό αύξησης δανείων στην Ευρώπη», τόνισε.

«Πέτυχε ο εξωδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής και το μετατρέψαμε σε προστασία της πρώτης κατοικίας», είπε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία υπογράμμισε «έχουμε βιώσει τι σημαίνει λαϊκισμός στην Ελλάδα. Χρειάζεται ταχύτητα στις αλλαγές, να είσαι δίπλα στον πολίτη, να μην του κουνάς το χέρι. Αυτό χρειάζεται ο πολιτικός που θέλει να βοηθήσει», ολοκλήρωσε

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