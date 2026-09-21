Κρήτη: Μετανάστες φιλοξενούνται προσωρινά σε ... κιόσκια στην παραλιακή

Στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας της Ιεράπετρας βρίσκονται περίπου 50 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή Στόμιο, κινητοποιώντας άμεσα το Λιμενικό και τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που προστίθεται στη διαρκώς αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η νότια Κρήτη, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή.

Οι περίπου 50 μετανάστες μεταφέρθηκαν στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας, στο ίδιο σημείο όπου τον περασμένο Ιούλιο είχαν παραμείνει για μία νύχτα 42 διασωθέντες.

Η απουσία οργανωμένου χώρου προσωρινής φιλοξενίας στην Ιεράπετρα δημιουργεί για ακόμη μία φορά πρακτικά προβλήματα στη διαχείριση του περιστατικού. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει να εξευρεθεί άμεσα άλλος κατάλληλος χώρος για την προσωρινή παραμονή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες, τόσο για τους ίδιους όσο και για την τοπική κοινωνία.

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