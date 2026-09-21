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GOSSIP - LIFESTYLE

Μουλαζίμ: Βάφτισε την 11 μηνών κόρη της στη θάλασσα

μουλαζίμ
clock 09:00 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νεσχάν Μουλαζίμ βάφτισε την 11 μηνών κόρη της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη.

Η  βάφτιση της μικρής πραγματοποιήθηκε μέσα στη θάλασσα, με το γαλάζιο του νερού και μια εντυπωσιακή σύνθεση από λευκά λουλούδια να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό σκηνικό.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους και πόσταρε φωτογραφίες από το μυστήριο:

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