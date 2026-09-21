Φωτιά στη Σητεία: Δύσκολη νύχτα για κατοίκους και Αρχές - Συνεχή μηνύματα του 112

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σητεία, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου.

Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής, η ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ώρες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, καθώς υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ καθοριστική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας με υδροφόρες.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάντως, οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έλαβαν επανειλημμένα μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν σε μεγάλη έκταση.

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