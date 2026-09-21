ΔΕΥ.21 Σεπ 2026 08:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στη Σητεία: Δύσκολη νύχτα για κατοίκους και Αρχές - Συνεχή μηνύματα του 112

Φωτιά στη Σητεία
clock 06:37 | 21/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σητεία, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου.

Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής, η ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ώρες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, καθώς υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ καθοριστική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας με υδροφόρες.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάντως, οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έλαβαν επανειλημμένα μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν σε μεγάλη έκταση.

Διαβαστε επίσης:

Κρήτη: Καταγγελίες για δολιοφθορές στο δίκτυο ύδρευσης και φωτιές – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένο πρόσωπο

Κρήτη: Αυτοκίνητο εξετράπη και κατέληξε σε χαράδρα –Νεκρός ο οδηγός

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σητεία Πυρκαγιά Πυροσβεστική Υπηρεσία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis