Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 2-4: Πήρε τη νίκη και έκανε το 3Χ3-Τα αποτελέσματα

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Αν κι έκανε τα εύκολα, δύσκολα η Μαρκό κατάφερε να κερδίσει με 4-2 τον Ολυμπιακό Β’ στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, μένοντας μόνη της στην κορυφή της Super League 2, έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Αστέρας Τρίπολης Β’ και Καλλιθέα εκμεταλλεύτηκαν τη δύναμη της έδρας, ξεπερνώντας τα εμπόδια των Απόλλωνα Καλαμαριάς και Πανσερραϊκού, αντίστοιχα.

Για μια ώρα, μόνο η Μαρκό υπήρχε στο γήπεδο. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρήκε δίχτυα στο 33’ κι είχε σουτ στο αριστερό δοκάρι επτά λεπτά μετά. Ο Σεμπά πήρε τη σκυτάλη, σκοράροντας στο 46’ και στο 53’ ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 0-3, αλλά μετά... έπεσαν οι διακόπτες.

Ο Ολυμπιακός Β’ μείωσε με κεφαλιά του Νίκου Ζουγλή (61’) και μπήκε γερά στο ματς με το σουτ του Διαμαντή Λεγκίσι (65’). Στις καθυστερήσεις και με όλους τους «ερυθρόλευκους» μπροστά, ο Λούκας Νεκούλ διαμόρφωσε το τελικό 2-4.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας Τρίπολης Β’ έφτασε στην πρώτη φετινή του νίκη και, παράλληλα, πήρε τους πρώτους του βαθμούς.

Οι Αρκάδες επικράτησαν με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς με το γκολ του Χριστόφορου Κολλιμάτση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Θα μπορούσαν να φτάσουν σε δεύτερο τέρμα, αλλά η προσπάθεια του Δημήτρη Γραμμένου στο 50’ σταμάτησε στο δοκάρι.

Οι «ροσονέρι» δεν μπόρεσαν να σώσουν τον βαθμό παρά το ότι έπαιξαν με παίκτη παραπάνω στο τελευταίοι ημίωρο λόγω αποβολής του Νίκου Σπυράκου.

Νωρίτερα, με δύο γκολ του Μιχάλη Μανιά η Καλλιθέα ξεπέρασε με σκορ 2-1 στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» την αντίσταση του Πανσερραϊκού που είχε ισοφαρίσει προσωρινά με πέναλτι του Γιάννη Πασά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0 Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4 Καλλιθέα - Πανσερραϊκός 2-1 Αστ. Τρίπολης Β’ - Απόλλων Καλαμ. 1-0 Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό 2-4 Πύργος - ΑΕΛ 21/9 (16:00) ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 21/9 (17:00) Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 21/9 (17:00)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μαρκό 9

Ελλάς Σύρου 7

Πανιώνιος 7

Καλλιθέα 6

Πανθρακικός 4 -2αγ.

ΑΕΛ 4 -2αγ.

Νέστος Χρυσούπολης 4 -2αγ.

Ολυμπιακός Β' 4

Πανσερραϊκός 3

Αστέρας Τρίπολης Β' 3

Αναγ. Καρδίτσας 2

Πύργος 1 -2αγ.

Απόλλων Καλαμαριάς 1

ΠΑΟΚ Β' 1 -2αγ.

Ζάκυνθος 1

Νίκη Βόλου 0 -2αγ.