Δυο μαύρα πουκάμισα: Όλα όσα θα δούμε στην αποψινή πρεμιέρα, με διπλά επεισόδιο

Δύο άντρες που μεγάλωσαν σαν αδέλφια και μία γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συναισθηματικής σύγκρουσης.
Πίσω από τις φαινομενικά ήρεμες ζωές τους κρύβονται μυστικά και αλήθειες, που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλυφθούν. Έρωτας, προδοσία και οικογενειακά μυστικά ρίχνουν βαριά τη σκιά τους και συνθέτουν μια ιστορία, που μόλις αρχίζει.
Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.