Μπάσκετ: Το Ρέθυμνο πήρε τον το Rising Stars Κρήτης εφήβων

Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαία νίκη για τα παιδιά των Cretan Kings Ρεθύμνου, που επικράτησαν της ομάδας του Ανδρογέα στον τελικό του Rising Stars Κρήτης, στο κλειστό γήπεδο του Λίντο, και πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση!



Οι παίκτες των Αντώνη Νταλιάνη και Γιάννη Θεολογιτη μπήκαν δυνατά από το πρώτο λεπτό και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αγωνίστηκαν με πάθος, ένταση, συγκέντρωση και πίστη στη νίκη. Με μαχητικότητα σε κάθε φάση και αστείρευτη ενέργεια, τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και έδειξαν πως με σκληρή δουλειά, ομαδικότητα και αγωνιστικό πνεύμα μπορούν να πετύχουν σπουδαία πράγματα!



Η νίκη αυτή τους χαρίζει την πρόκριση στον αγώνα μπαράζ, όπου θα διεκδικήσουν μια θέση στο πρωτάθλημα Rising Stars U18 Ελλάδος, το οποίο ξεκινά τον Οκτώβριο.



Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και στους προπονητές! Η προσπάθεια, το πάθος και η αγωνιστική εικόνα των παιδιών αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για το σωματείο!



Συνεχίζουμε δυνατά, με το βλέμμα στραμμένο στον επόμενο στόχο! Η προσπάθεια συνεχίζεται και το όνειρο του Rising Stars είναι πιο ζωντανό από ποτέ!