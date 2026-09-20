Ουκρανία: Τρία παιδιά νεκρά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο

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Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου το Σάββατο το βράδυ. Τα 3, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές είναι παιδιά.

Μια μητέρα και τα δύο 3χρονα παιδιά της σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου όταν ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία, επεσήμανε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο δήλωσε επίσης ότι ένα κορίτσι πέθανε σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε σε ξεχωριστό πλήγμα με drone σε άλλη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Τκατσένκο, 31 τοποθεσίες σε πέντε περιοχές στην περιφέρεια του Κιέβου υπέστησαν ζημιές.

Οι περισσότερες ζημιές καταγράφηκαν στη νοτιοδυτική περιοχή Φάστιβ, όπου επλήγησαν 24 τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων σπίτια, βιομηχανικά κτίρια και υποδομές κοινής ωφελείας, οχήματα και οι εγκαταστάσεις αγροτικής επιχείρησης.

Δύο νεκροί από επίθεση drone σε λεωφορείο στη Χερσώνα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον λεωφορείου σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας, στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη ρωσική Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και αξιωματούχος που συμμετείχε στη διενέργεια των εκλογών, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα.

Οι δηλώσεις της έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των σχετικών αναφορών.

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