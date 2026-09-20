Γονίδης: Η ατάκα για τον Μαζωνάκη που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Σταμάτης Γονίδης ενώ βρίσκεται στην πίστα μαζί με την Άντζελα Δημητρίου διηγήθηκε ένα περιστατικό που, όπως αναφέρει, συνέβη κατά την επίσκεψή του σε νεκροταφείο.
Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας άνθρωπος της ασφάλειας τον ρώτησε «πώς είναι;» και εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».
Η συγκεκριμένη φράση ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.
@stigma_radioshow Μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά έκανε ο Σταμάτης Γονίδης από την πίστα νυχτερινού κέντρου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Γονίδης αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νεκροταφείο, όπου φέρεται να επισκέφθηκε το μνήμα του Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, όταν ένας security τον ρώτησε «πώς είναι;», εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». #fyp #stigmanews #mazonakis #giorgosmazonakis #gonidis ♬ πρωτότυπος ήχος - stigma_radioshow
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