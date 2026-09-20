Γονίδης: Η ατάκα για τον Μαζωνάκη που προκάλεσε αντιδράσεις

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Ο Σταμάτης Γονίδης ενώ βρίσκεται στην πίστα μαζί με την Άντζελα Δημητρίου διηγήθηκε ένα περιστατικό που, όπως αναφέρει, συνέβη κατά την επίσκεψή του σε νεκροταφείο.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας άνθρωπος της ασφάλειας τον ρώτησε «πώς είναι;» και εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».

Η συγκεκριμένη φράση ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.

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