Ηράκλειο: Εκδηλώσεις για την ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας

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Τιμήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλία, η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με την συμμετοχή Κλήρου, και παρουσία Πολιτικών, Στρατιωτικών Αρχών, Περιφέρειας, Δήμου, Μικρασιατικών συλλόγων, τελέστηκε επίσημη Δοξολογία στο Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου όπου για το ιστορικό των δραματικών εκείνων ημερών μίλησε ο κ. Ιωάννης Μπρίμης, συνταξιούχος τραπεζικός, μέλος του Συλλόγου Αλατσατιανών.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μικρασιατικού Ελληνισμού (στη συμβολή Λ. Κνωσσού και Ιωνίας), που τέλεσε, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος.

Στεφάνια κατέθεσαν, οι βουλευτές Ηρακλείου: της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, του ΚΚΕ Μανόλης Συντιχάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου, Αντιδήμαρχος, Γιώργος Αγριμανάκης, εκπρόσωποι του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας, των κομμάτων, των Αποστράτων, των Εφέδρων Αξιωματικών, των προσφυγικών σωματείων, Μικρασιατικών συλλόγων, Θρακιωτών, Ποντίων, Μακεδόνων, κ.α.

Στην επιμνημόσυνη δέηση το παρόν έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης Νίκος Ξυλούρης, Γωγώ Μηλάκη, Στέλιος Βοργιάς, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, φορείς όπως επίσης πολίτες.

Στ. Αρναουτάκης: Στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να φωτίσουμε το μέλλον και τιμούμε τη θυσία των ηρώων της Μικρασιατικής Καταστροφής

Σε μήνυμα-δήλωση του ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανέφερε:

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«Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, αποτελεί μέρα περισυλλογής και απότισης φόρου τιμής.

Φέρνουμε στη μνήμη μας τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, θύματα της τουρκικής βιαιότητας.

Τιμούμε το μεγαλείο των Μικρασιατών που μπόρεσαν να σταθούν όρθιοι μετά την ολοκληρωτική καταστροφή και να μεγαλουργήσουν στη μητέρα πατρίδα. Οι Μικρασιάτες Έλληνες, όπου και αν εγκαταστάθηκαν, ενσωματώθηκαν με τον γηγενή πληθυσμό και κατάφεραν να εμπλουτίσουν τη νεοελληνική παράδοση και τον πολιτισμό.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να φωτίσουμε το μέλλον και τιμούμε τη θυσία των ηρώων της Μικρασιατικής Καταστροφής».

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