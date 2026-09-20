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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε τροχαίο στη λεωφόρο Διονύσου: Νεκρός ένας 19χρονος, τραυματίστηκε ο συνομήλικός συνοδηγός του

τροχαιο
clock 17:09 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη λεωφόρο Διονύσου, όπου ένας νεαρός ηλικίας 19 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.



Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ένας συνομήλικός του που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:00, λίγο μετά το γήπεδο του Διονύσου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Μάκρη.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα πλαϊνά του δρόμου.



Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, με τις αρμόδιες αρχές να σπεύδουν στο σημείο για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του τροχαίου.

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Τροχαίο Δυστυχημα
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