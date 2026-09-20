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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 40χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα

ΕΚΑΒ
clock 15:53 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη ζωή του έχασε ένας 40χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Σέρρες. Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στο 3,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Σερρών - Νιγρίτας.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος ημεδαπός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.



Από την ανατροπή του οχήματος ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

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