Σητεία: Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά - Εκκενώθηκε το χωριό Καρύδι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη περιοχή της Ρούσας Εκκλησιάς στο Χώνο Σητείας παίρνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Προληπτικά έχει εκκενωθεί το χωριό Καρύδι που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο.

Στην κατάσβεση της φωτιάς μετέχουν πάνω από 45 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν μέχρι που έπεσε το φως της ημέρας δύο ελικόπτερα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ. Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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