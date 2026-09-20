ΚΚΕ για πετρέλαιο θέρμανσης: Ο Μητσοτάκης να βάλει πλαφόν στην τιμή

Την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου αναφέρει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο, σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα και επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, καθώς η τιμή είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Ταυτόχρονα ζητάει την κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚΑ σε ενέργεια και καύσιμα αλλά και την επιβολή πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως “στήριξη” των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα, με τα περί παρέμβασης στην ΕΕ για την προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ σε ενέργεια και καύσιμα, όπως σταθερά προτείνει το ΚΚΕ.

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