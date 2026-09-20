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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Εκτός Κυπέλλου ο Ανδρογέας μετά την ήττα από τον Ανταίο

androgeas
clock 18:48 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ομάδα του Ηρακλείου έχασε με 78-59 στο Κλειστό του Βύρωνα

Στον Βυρωνα ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών ο Ανδρογέας, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ανταίου στην Αθήνα, γνωρίζοντας την ήττα με 78-59 για τη 2η αγωνιστική της Α’ Φάσης.

Ο Ανδρογέας προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 21-17. Στη δεύτερη περίοδο, όμως, οι γηπεδούχες κατάφεραν να ανεβάσουν τον ρυθμό τους και να ανοίξουν τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 42-29.

Ο Ανδρογέας συνέχισε να παλεύει και μετά την ανάπαυλα, αναζητώντας τις λύσεις που θα του επέτρεπαν να επιστρέψει στο παιχνίδι. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, ο Ανταίος διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 61-46, πριν διαμορφωθεί το τελικό 78-59.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Ανδρογέας αγωνίστηκε χωρίς τη Μανουκάκη, η οποία δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, καθώς η ομάδα δεν έχει ακόμη αρκετά παιχνίδια στα πόδια της.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-29, 61-46, 78-59

Ανταίος (Βασιλάκος): Πατσιατζή 7(1), Φουστέρη 4, Παπάζογλου 10, Παναγιωτίδη 16, Τσινασλανίδου 16(3), Κυριακούδη 12, Νάντι 6, Αγκάι, Αναστασοπούλου, Ντιόπ 7, Παπαζήση, Μαναβή.

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης): Δανδουλάκη 30, Αργυροπούλου 10(1), Μανουσαριάν 5, Μαργέλου 9(1), Χουγκάζ 2, Ερχαρουί 3(1), Μηλιαρά, Χαλεπάκη, Βαρδαβά, Βεργιτσάκη, Λιοπυράκη.

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