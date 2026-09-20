Δημογραφικό: Επιβραδύνεται η πτώση των γεννήσεων

Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του υπουργείου Εσωτερικών.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Με απλή αναγωγή στο σύνολο του έτους, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από τον μέσο μηνιαίο ρυθμό.

Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνον του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Μετά την αύξηση που είχε μεσολαβήσει από τα χαμηλά επίπεδα του 2013, όταν είχαν καταγραφεί 64.568 γεννήσεις, η πτωτική πορεία εντάθηκε μετά την πανδημία:

- 86.390 γεννήσεις το 2021,

- 77.106 το 2022,

- 72.244 το 2023,

- 69.675 το 2024,

- 66.532 το 2025.

Εφόσον ο ρυθμός του πρώτου οκταμήνου διατηρηθεί μέχρι το τέλος του 2026 και δεν αποδειχθεί συγκυριακός, η ετήσια μείωση εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στις 1.500 γεννήσεις, έναντι απωλειών που ξεπερνούσαν τις 3.000 ετησίως κατά την προηγούμενη τριετία.

Τα στοιχεία των ληξιαρχείων αποτελούν διοικητικά δεδομένα και όχι ολοκληρωμένη δημογραφική μελέτη. Ωστόσο, προσφέρουν μια πρώτη ένδειξη για την εξέλιξη της γεννητικότητας και αξιοποιούνται στη χάραξη και την αξιολόγηση των πολιτικών στήριξης της οικογένειας.

"Θετική εξέλιξη, αλλά απαιτούνται τολμηρά βήματα"

Η γενική γραμματέας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Δήμητρα-Ινές Αγγελή, χαρακτηρίζει τη μείωση κατά περίπου 50% του ρυθμού υποχώρησης των γεννήσεων "εξαιρετικά θετική εξέλιξη".

Όπως αναφέρει, η τάση συνδέεται με τα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας. Εκτιμά, παράλληλα, ότι η συνέχισή τους μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των νέων ζευγαριών και να δημιουργήσει προϋποθέσεις σταδιακής αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

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