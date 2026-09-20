Μηδενικός φόρος για αγρότες: Ποιοι δεν δικαιούνται την πλήρη φορολογική απαλλαγή

Ο μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ φέρνει σημαντική φορολογική ελάφρυνση για το φορολογικό έτος 2026. Η νέα ρύθμιση, ωστόσο, δεν αφορά το σύνολο των φορολογουμένων που αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο καθεστώς αποτελεί η ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 50% του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου θα πρέπει να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν αγροτικά έσοδα ως συμπληρωματική πηγή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους προέρχεται από άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, δεν μπορούν να επωφεληθούν από την ελάφρυνση.

Ποιοι εξαιρούνται

Στην πράξη, εκτός του μηδενικού συντελεστή παραμένουν όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, χωρίς όμως να καλύπτουν την προϋπόθεση του 50%. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι, οι οποίοι παράλληλα αποκτούν εισόδημα από καλλιέργειες ή άλλου είδους αγροτική εκμετάλλευση.

Την ίδια στιγμή, η νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα διαπιστώσουν μείωση στον φόρο που καλούνται να καταβάλουν. Από τους συνολικά 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εκτιμάται ότι ουσιαστικό φορολογικό όφελος θα προκύψει για 47.091. Πρόκειται για όσους βρίσκονται σήμερα πάνω από το αφορολόγητο όριο και, κατά συνέπεια, έχουν φορολογική επιβάρυνση η οποία μπορεί να περιοριστεί.

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες που λόγω χαμηλού εισοδήματος ήδη δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος δεν θα έχουν επιπλέον άμεσο οικονομικό όφελος από την εφαρμογή του νέου μέτρου.

Έως 2.900 ευρώ το ετήσιο φορολογικό όφελος

Η επίδραση της αλλαγής γίνεται περισσότερο αισθητή για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των οποίων τα εισοδήματα ξεπερνούν σήμερα το αφορολόγητο όριο.

Ενδεικτικά, για έναν αγρότη χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ. Με βάση τα νέα δεδομένα, το μέγιστο ετήσιο φορολογικό όφελος μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 2.900 ευρώ.

Η νέα φορολογική αντιμετώπιση θα εφαρμοστεί στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν εντός του 2026. Κατά συνέπεια, το όφελος για τους δικαιούχους θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

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