Ευρωπαϊκό βόλει: Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε η Εθνική(vid)

Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μολονότι πήρε το πρώτο και το τρίτο σετ, το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη ηττήθηκε 3-2 σετ από τη Φινλανδία, σε αγώνα για τη φάση των «16» του EuroVolley που διεξήχθη στο Τορίνο, και έμεινε εκτός των οκτώ καλύτερων ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση.

Τα σετ (πρώτη αναφέρεται η Φινλανδία): 22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13.

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 9 (8/13 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (10/35 επ., 2 μπλοκ, 20% υπ.-15% άριστες), Βουλκίδης 13 (12/18 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 12 (12/24 επ., 42% υπ.-26% άριστες), Μάρκου 20 (17/31 επ., 3 άσσοι) / Χανδρινός Αρ., (λ, 52% υπ.-29% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 3 (3/6 επ., 36% υπ.-09% άριστες), Μούχλιας Δ. 1 (1/2 επ.), Βαϊόπουλος.