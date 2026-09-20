Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας: Πως θα επιλέγουμε τον αριθμό μας

Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αποκτούν πινακίδες τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε μια διαδικασία που επί χρόνια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών, σε αποθέματα μεταλλικών πινακίδων και σε χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας.

Οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν μέσα στο 2026 με την έλλειψη πινακίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν ακόμη και τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, με οχήματα που είχαν ήδη αγοραστεί να μην μπορούν να παραδοθούν εγκαίρως στους ιδιοκτήτες τους λόγω έλλειψης διαθέσιμων πινακίδων.

Το νέο μοντέλο επιχειρεί να αλλάξει ακριβώς αυτή την εικόνα.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και, με τα σημερινά δεδομένα, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 στις 09:00. Επομένως, οι νέες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

Η μεγάλη αλλαγή: Η πινακίδα θα περνά από ένα ψηφιακό σύστημα



Στην καρδιά της νέας διαδικασίας βρίσκεται ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μέσω αυτού προβλέπεται να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά ουσιαστικά ολόκληρος ο κύκλος ζωής μιας πινακίδας: από την παραγγελία και την κατασκευή μέχρι τη χορήγηση, την αντικατάσταση, την πληρωμή, την αποστολή, την παραλαβή και την εποπτεία της.

Στο ίδιο σύστημα εντάσσεται και κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους οδηγούς: η επιλογή αριθμού κυκλοφορίας.

Αρχικά το σύστημα θα καλύπτει επιβατικά ΙΧ, λεωφορεία ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και μοτοσικλέτες, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα ένταξης και άλλων κατηγοριών οχημάτων αργότερα.

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Παράλληλα θα υπάρχει διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, τις Περιφέρειες, την ΑΑΔΕ και τα συστήματα πληρωμών της ΔΙΑΣ. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ενημέρωσης του πολίτη μέσω των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας και της θυρίδας του στο gov.gr.

Στην πράξη, στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να μην εξαρτάται από μια αλληλουχία χειροκίνητων ενεργειών μεταξύ υπηρεσιών, αλλά η πορεία της πινακίδας του να καταγράφεται ηλεκτρονικά από την αίτηση έως την παράδοση.

Θα μπορούμε να διαλέγουμε τον αριθμό της πινακίδας



Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή για τον οδηγό.Η δυνατότητα απόκτησης πινακίδας ειδικού συνδυασμού έχει ήδη θεσμοθετηθεί με τον Ν. 5290/2026. Η νομοθεσία προβλέπει ότι, όταν χορηγούνται νέες πινακίδες, μπορεί να αποδίδεται συγκεκριμένος συνδυασμός της γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας κατόπιν επιλογής του ενδιαφερόμενου.

Δεν σημαίνει όμως ότι ο καθένας θα μπορεί να γράφει οποιαδήποτε λέξη θέλει πάνω στην πινακίδα, όπως συμβαίνει με ορισμένα συστήματα «vanity plates» στο εξωτερικό.

Η επιλογή θα γίνεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια και στους διαθέσιμους συνδυασμούς του ελληνικού συστήματος. Ο επιλεγμένος συνδυασμός, φυσικά, δεν θα μπορεί να ταυτίζεται με ήδη εκδοθείσα πινακίδα, ενώ προβλέπεται ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης και αποδέσμευσης των αριθμών.

Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε στο μέλλον να επιδιώξει έναν αριθμητικό συνδυασμό που συνδέεται με μια ημερομηνία, έναν επαναλαμβανόμενο αριθμό ή έναν συνδυασμό που θεωρεί εύκολο να θυμάται, εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος και περιλαμβάνεται στις κατηγορίες που θα επιτρέπονται.

Η επιλογή όμως δεν θα είναι δωρεάν.

Προβλέπονται ειδικά παράβολα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο και τον συνδυασμό που επιλέγει ο ιδιοκτήτης. Το ακριβές ύψος των ποσών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα καθοριστεί με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, μαζί με τους περιορισμούς και την αναλυτική ηλεκτρονική διαδικασία. Άρα, προς το παρόν, οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένο κόστος για έναν «καλό» αριθμό πινακίδας θα ήταν πρόωρη.

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