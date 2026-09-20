Κίνα: Γιατί αρνείται να βάλει «φρένο» στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Κίνα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να επιβραδύνει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης με τους όρους που προτείνουν στελέχη της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας. Παρότι αναγνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τα ολοένα ισχυρότερα συστήματα, το Πεκίνο αντιμετωπίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και οικονομικής ανάπτυξης, θεωρώντας ότι οι εκκλήσεις για επιβράδυνση θα μπορούσαν να παγιώσουν το προβάδισμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αντιπαράθεση εντείνεται σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφαία στελέχη της Silicon Valley προειδοποιούν για ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες από την απώλεια ελέγχου των πιο προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προηγούνται στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων, σύμφωνα με την εκτίμηση αναλυτών που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα. Η Κίνα, ωστόσο, έχει περιορίσει την απόσταση και επιδιώκει να συνεχίσει με ταχύ ρυθμό, καθώς η τεχνολογία εξαπλώνεται στην οικονομία και στην καθημερινή ζωή.







Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, πρότεινε το περασμένο Σάββατο μια παγκόσμια, συντονισμένη επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε συνεργασία με την Κίνα.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι είναι σημαντικό «να διατηρηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο το προβάδισμα των δημοκρατιών στην Τεχνητή Νοημοσύνη έναντι των αυταρχικών καθεστώτων».

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Μεταξύ των μέτρων που προτείνει περιλαμβάνεται η συνέχιση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροκυκλωμάτων και μηχανημάτων προς την Κίνα.

Αυτή ακριβώς η σύνδεση ανάμεσα στην ασφάλεια και στον τεχνολογικό ανταγωνισμό προκαλεί αντιδράσεις στο Πεκίνο.

«Η Κίνα σίγουρα δεν είναι δεκτική σε μια επιβράδυνση με τους όρους των αμερικανικών εταιρειών», δήλωσε στον Guardian ο Λιάν Τζι Σου, αναλυτής της εταιρείας τεχνολογικών ερευνών Omdia.

Όπως εξήγησε, η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί την Τεχνητή Νοημοσύνη «βασική δυνατότητα εθνικής κυριαρχίας» και δεν επιθυμεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει σημειώσει στη μείωση της απόστασης από τα αμερικανικά μοντέλα.







«Βλέπει αυτές τις εκκλήσεις ως προσπάθεια να παγιωθεί το αμερικανικό πλεονέκτημα», ανέφερε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απάντησε στην παρέμβαση του Αμοντέι δηλώνοντας ότι «η καλλιέργεια φόβου, η αντιπαράθεση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός το μόνο που θα κάνουν είναι να διαταράξουν τη διαδικασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η Κίνα δεν απορρίπτει τους κινδύνους: Νέο πλαίσιο για την ασφάλεια



Η αντίδραση του Πεκίνου δεν σημαίνει, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στον Guardian, ότι η κινεζική κυβέρνηση αγνοεί τους κινδύνους της τεχνολογίας.

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Αυτή την εβδομάδα, η Κίνα δημοσίευσε την τρίτη έκδοση του πλαισίου διακυβέρνησης για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το έγγραφο χαρτογραφεί τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία και τις κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή τους, όπως εξήγησε ο Γκάμπριελ Βάγκνερ, ερευνητής της εταιρείας συμβούλων Concordia, με έδρα το Πεκίνο.

Στις νέες επισημάνσεις περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι από τους αυτόνομους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης, οι απειλές κυβερνοασφάλειας που μπορεί να προκύψουν από τα ισχυρότερα μοντέλα και το υποθετικό, προς το παρόν, ενδεχόμενο ένα σύστημα να αποκτήσει την ικανότητα να βελτιώνει μόνο του τις δυνατότητές του.

«Από πολλές απόψεις, πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερο κοινό έδαφος μεταξύ όσων λέει ο Αμοντέι και όσων λέει η κινεζική κυβέρνηση απ’ όσο μπορεί να υποθέτει κανείς», δήλωσε ο Βάγκνερ.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα «απάτη» τους φόβους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αναμένεται στην ατζέντα των συνομιλιών. Αναλυτές που επικαλείται ο Guardian εκφράζουν πάντως επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα επιτευχθεί κάποια σημαντική συμφωνία.

Από το τι «λέει» η Τεχνητή Νοημοσύνη στο τι μπορεί να «κάνει»



Η Κίνα έχει ήδη θεσπίσει σειρά μέτρων για την εποπτεία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Από το 2022 λειτουργεί μητρώο αλγορίθμων, ενώ οι νεότερες κατευθύνσεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά από το περιεχόμενο που παράγουν τα συστήματα στις ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιούν.

Όπως επισημαίνει η Concordia, η αλλαγή αυτή αφορά τη μετάβαση «από τον έλεγχο όσων λέει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον έλεγχο όσων κάνει».

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Μέσα στο 2026, το Πεκίνο εξέδωσε επίσης εθνικούς κανονισμούς με στόχο τον περιορισμό της συναισθηματικής εξάρτησης των χρηστών από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούν ως ψηφιακοί σύντροφοι.

Η Λέια Γουάνγκ, από το Carnegie Endowment for International Peace, σημείωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες πραγματοποιούν λιγότερους εθελοντικούς ελέγχους και αξιολογήσεις σε σύγκριση με τις αμερικανικές.

Κατά την εκτίμησή της, καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν φαίνεται προετοιμασμένη για ένα περιστατικό απώλειας ελέγχου ανάλογο με εκείνα για τα οποία έχουν προειδοποιήσει πρόσφατα στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η κινεζική ρυθμιστική προσέγγιση, πάντως, είναι ευέλικτη: «Προσαρμόζονται γρήγορα και εκδίδουν νέα μέτρα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της Omdia υποστήριξε ότι ο κεντρικός έλεγχος που ασκεί το κινεζικό κράτος σε κρίσιμες υποδομές και οικονομικές δραστηριότητες του παρέχει δυνατότητες παρέμβασης σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στα εργοστάσια και στο νέο πενταετές σχέδιο



Παράλληλα με την εποπτεία, το Πεκίνο ενθαρρύνει ενεργά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, έχοντας ενσωματώσει τον στόχο αυτό στο νεότερο πενταετές σχέδιό του.

Οι τοπικές κυβερνήσεις προσφέρουν χρηματοδότηση και χαμηλά ενοίκια σε επιχειρήσεις τεχνολογίας, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν νέους τεχνολογικούς κόμβους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του επιχειρηματία Μπόρις Μπατ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης. Πριν από περίπου δύο χρόνια διαπίστωσε ότι οι εύποροι γονείς που προσέγγιζαν την εταιρεία του για να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό είχαν αρχίσει να αντλούν πληροφορίες και συμβουλές από chatbots, αντί από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Αποφάσισε έτσι να αναπτύξει το δικό του εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτική καθοδήγηση.

«Αν δεν μπορείς να τους νικήσεις, πήγαινε μαζί τους», είπε.

Πρόσφατα, μάλιστα, προσκλήθηκε να παρουσιάσει την εταιρεία του, Hampshire Education, σε μικρή πόλη σε απόσταση περίπου τριών ωρών από τη Σαγκάη, η οποία επιδιώκει να αποκτήσει φήμη τεχνολογικού κέντρου.

Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη στη βιομηχανία, με εργοστάσια σε ολόκληρη την Κίνα να ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις παραγωγικές διαδικασίες τους.

Εκπρόσωπος της Black Lake Technologies, εταιρείας που αναπτύσσει πλατφόρμα βιομηχανικών πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης και δηλώνει ότι έχει συνεργαστεί με 40.000 εργοστάσια παγκοσμίως, εξήγησε ότι στην παραγωγή οι ανησυχίες για την ασφάλεια είναι συνήθως πιο συγκεκριμένες και πρακτικές.

«Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τις εταιρείες είναι κατά πόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αξιόπιστη», ανέφερε.

150 εκατομμύρια χρήστες σε ψηφιακή υπηρεσία υγείας



Η υιοθέτηση της τεχνολογίας διευκολύνεται και από το γεγονός ότι η καθημερινή ζωή στην Κίνα είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό ψηφιοποιημένη, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι παραδοσιακά λιγότερο έντονη.

Η ψηφιακή υπηρεσία υγείας A-fu, η οποία διαθέτει chatbots που αναπαριστούν γνωστούς γιατρούς και έχουν εκπαιδευτεί σε πραγματικές κλινικές μελέτες, έφτασε πρόσφατα τα 150 εκατομμύρια χρήστες.

«Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα ήδη χρήσιμο καθημερινό εργαλείο, όχι ως μια αφηρημένη απειλή. Επομένως, η πρακτική στάση είναι να μάθουν να ζουν μαζί της», δήλωσε ο Νι Τάο, ιδρυτικός συντάκτης του τεχνολογικού ιστότοπου yangtzeer.com.

Όπως πρόσθεσε, η ανησυχία για την απώλεια θέσεων εργασίας και την παραπληροφόρηση είναι υπαρκτή, αλλά συνυπάρχει με την πεποίθηση ότι η Κίνα πρέπει να κατακτήσει την τεχνογνωσία της Τεχνητής Νοημοσύνης, αντί να επιβραδύνει την ανάπτυξή της.

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