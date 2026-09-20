Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1,Βόλος - Α.Ε.Κ. 1-2

Η καταπληκτική ατομική ενέργεια και το φοβερό σουτ του Ανδρέα Τεττέη στο 33ο λεπτό χάρισε ένα τεράστιας αξίας διπλό στον Παναθηναϊκό στη Νεάπολη κόντρα στην Καλαμάτα. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, συνεχίζουν «απόλυτοι» και πάνε στη διακοπή των εθνικών ομάδων με... διαφορά απ’ όλους τους διώκτες τους.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο (834’ Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο (84’ Κουρμινόφσκι), Ντιαρά (84’ Λιατσικούρας), Μπακαγιόκο (57’ Κατάλντι), Χαμζά (77’ Μπονέτο), Μορέιρα, Μπολιβάρ.

ΠΑΟ: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα (64’ Λούζα), Ουναΐ (64’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (89’ Ραστόντερ), Τεττέη (79’ Τσάπρας).

Με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει δύο γκολ, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Νίκη που, πάντως, ήρθε πάρα πολύ δύσκολα για την πρωταθλήτρια ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι Θεσσαλοί θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί στο ξεκίνημα του αγώνα μα και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κατάφεραν να ισοφαρίσουν προσωρινά με τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου (85’), αλλά... υπολόγισαν δίχως τον Γιόβιτς. Ο Σέρβος κέρδισε πέναλτι κι άνοιξε το σκορ στο 61’ ενώ «κλείδωσε» τη νίκη στο 88’. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ολοκλήρωσε με εννέα το ματς, λόγω αποβολής στις καθυστερήσεις των Γιώργου Μύγα και Χάμζα Μεντίλ.

Κίτρινες: Χάμζα, Φουρτάδο, Νεγιού - Μάνταλος, Βιτάλις, Γιόβιτς.

Κόκκινες: 90’+4’ Μύγας, 90’+6’ Μεντίλ

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Λοντίγκιν, Κάργας, Αγιάκουα, Κάτσικας (75’ Κρεσπί), Μεντίλ, Κόμπα (75’ Γρόσδης), Μπούρνιτς (59’ Νεγιού), Μύγας, Γκονζάλες (75’ Χαραλαμπόγλου), Φουρτάδο, Τζόκα (12’ Λάμπρου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς, Ρέλβας, Κοϊτά (83’ Αριάγκα), Μάγερ (90’ Ζουμπκόφ), Μαρίν, Μάνταλος (58’ Ζοάο Μάριο), Βιτάλις (46’ Ζίνι), Γιόβιτς (90’ Κουτέσα).