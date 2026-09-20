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Ο Σταμάτης Σπανουδάκης αποκάλυψε ότι έπαθε ελαφρύ εγκεφαλικό

σπανο
clock 21:00 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του, ο Σταμάτης Σπανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικόεπεισόδιο, το οποίο έχει αφήσει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του.

Ο μουσικοσυνθέτης, ξεκαθάρισε ότι το εγκεφαλικό ήταν ελαφρύ, ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία και πρόσθεσε ότι θα επικεντρωθεί στο να γράψει νέα μουσική.

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Σταμάτης Σπανουδάκης Εγκεφαλικό
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