Ο Σταμάτης Σπανουδάκης αποκάλυψε ότι έπαθε ελαφρύ εγκεφαλικό

Οπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του, ο Σταμάτης Σπανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικόεπεισόδιο, το οποίο έχει αφήσει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του.

Ο μουσικοσυνθέτης, ξεκαθάρισε ότι το εγκεφαλικό ήταν ελαφρύ, ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία και πρόσθεσε ότι θα επικεντρωθεί στο να γράψει νέα μουσική.

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